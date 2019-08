Tremendas: "¡No la puedo ni ver! Me hizo ir llorando de un desfile"

"Mariana fue una mujer especial en mi vida", reconoció el actual participante del Súper Bailando en Pampita Online, pese a que calificó su relación con la modelo cordobesa como una amistad.

Lejos de disimular cierta incomodidad, en Los Ángeles de la Mañana le preguntaron a Cinthia por el cariñoso vínculo de su novio con Antoniale, y asumió sin rodeos: "Me molesta la Niña Loly".

Echando leña al fuego, Ángel de Brito le comentó: "Me contaron que Martín quiere invitar a Loly para que baile en alguno de los ritmos". Y su panelista contestó punzante: "¿Sí? ¡Ni muerta! Ya tengo un perro bailando, ¡mirá si voy a tener dos! Ahí hay una interna bastante fuerte porque alguien quedó muy enamorada y él no lo dijo... Así que eso no se lo permito, que baile solo".

Luego, Cinthia recordó una situación desagradable que le habría hecho vivir Antoniale, cuando coincidieron en un evento: "No la puedo ni ver. Sabés lo mal que me la hizo pasar en un desfile, cuando yo recién empezaba a salir con Martín. Yo ahí no sabía que ellos habían tenido algo. Él me dice que es la amiga, pero yo lo voy a desmentir. Ella en ese desfile, que es la cara de la marca, me la hizo pasar muy mal. Me echó del camarín y me hizo tratar muy mal. Me fui llorando del hotel Hilton a la casa de Martín, que vive en frente".