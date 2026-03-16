En horas de la mañana del dia de la fecha, alrededor de las 06:30, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Perón y Andrade.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Citroën Berlingo de color blanco, conducida por un hombre de 55 años de edad que circulaba por calle Andrade, y una motocicleta Zanella modelo ZB, sin dominio colocado, conducida por un joven de 21 años que transitaba por calle Perón.

A raíz del impacto, la motocicleta colisionó contra la puerta del acompañante del utilitario. Como consecuencia del hecho, el conductor del rodado menor, fue trasladado al Hospital Centenario, donde luego de ser examinado por el personal de Salud, quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, debido a presentar inflamación pulmonar.

Asimismo, se procedió al secuestro de la motocicleta, la cual carecía de la documentación correspondiente, dado que no se encuentra inscripta en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

En el lugar intervino personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las pericias pertinentes a fin de establecer la mecánica del siniestro.