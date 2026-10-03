Tres personas sufrieron lesiones leves tras un siniestro vial acontecido este sábado a la mañana sobre Ruta Nacional 12, a aproximadamente 50 metros del ingreso a San Rafael y Acceso Libertad, en la ciudad de Crespo.

Según se informó a AHORA, desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Crespo se realizó el desplazamiento de una unidad con tres bomberos, quienes trabajaron en tareas preventivas y en la desconexión de las baterías de los vehículos involucrados, a fin de minimizar riesgos en el lugar.

Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital para recibir atención médica. Entre las personas involucradas se encontraría un médico que presta servicios en el Hospital San Francisco de Asís de Crespo.

Finalizadas las tareas, la dotación regresó al cuartel. Las actuaciones para determinar las responsabilidades en el siniestro quedaron en manos de la Policía.