Tremendo cruce en Twitter de Cinthia Fernández y Graciela Alfano: la dura acusación de la bailarina

“¡No se soportan! @cinthifernandez bloqueó a @iconoalfano: ‘Es mala compañera’”, rezaba el mensaje, que se convirtió en la punta del ovillo de un nuevo cruce.

¡Mirá el picante ida y vuelta!

Alfano: -No la considero mi compañera. Es maleducada conmigo y no me respeta. ¡La confianza se gana!

Cinthia: -¿Igual de maleducada que sos vos con todos? Fue tremendo y triste ver cómo maltrataste a dos mozos cuando fuimos a cenar. ¡Me enseñaron educación tranquila! Solo te dije lo que sentí, que hoy me deliraste al pedirte una simple información de lo que habías dicho.

Alfano: -#FernandezMiente No hubo ningún maltrato. No maltraté a ningún mozo. Todo lo contrario. Siempre que voy a comer a Elena, César es el mozo que me atiende y lo amoooooo.

Cinthia: -No tengo nada contra vos @iconoalfano pero no miento, hoy luego de escribir eso respondiendo hacia un tweet tuyo, te escribí al privado y te dije ‘ojalá puedas no hacer sentir mal al otro como me pasó hoy a mí con tus respuestas delirantes hacia mí’.

Alfano: -Aclaro que cuando voy a comer a Elena, César es el mozo que me atiende y lo amo. Jamás lo maltrataría. Ni a él ni a ningún otro mozo. #FernandezMiente

Cinthia: -¿¿¿@yanilatorre miento??? ¿Vos viste lo mismo que yo en la cena del cumple de @AngeldebritoOk?... o con la edad que corre imaginé que alguien trató tres veces mal al chico que nos atendió tan amorosamente. ¿¿¿Y ustedes, Angelitas???