Internaron a tres hermanos menores de edad en el Hospital San Roque luego de un choque frontal entre dos camionetas, ocurrido alrededor de las 7:30 en Ruta 18, a la altura del kilómetro 81,5, en el acceso a Las Tunas, departamento Paraná.

Según se informó a AHORA, se trata de una adolescente de 14 años, quien fue retirada inconsciente del vehículo, su hermana de 11 y su hermano de 10.

Viajaban junto a su padre, de 34, en una Ford Eco Sport y son todos oriundos de Lucas Norte, departamento Villguay. El mayor de edad y sus dos hijos más pequeños sufrieron politraumatismos.

El otro vehículo, una camioneta Mercedes Benz GLX300, era conducido por un joven de 36 años, que iba junto a su madre, de 66; ambos oriundos de San Salvador. La mujer fue trasladada al Hospital Castilla Mira de Viale, por un inconveniente con su presión arterial.

La colisión se produjo cuando la Eco Sport intentaba ingresar a la YPF y el choque fue prácticamente de manera frontal. La Mercedes Benz provenía del lado de Villaguay, en dirección de este a oeste.