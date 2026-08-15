Un joven herido y otros dos con golpes fue el saldo de un siniestro vial registrado durante las primeras horas de la mañana de este sábado 15 en la Ruta Provincial Nº 32, a unos 500 metros del ingreso al Parque Industrial de Viale.

Según se informó a AHORA, alrededor de las 7:20, personal de la Comisaría de Viale acudió al lugar a raíz de un llamado de alerta. Al llegar, los efectivos constataron el despiste y posterior vuelco de un automóvil Renault Megane.

Según las primeras pericias realizadas por las autoridades, el vehículo circulaba en sentido Sur-Norte (desde la localidad de Seguí hacia Viale) cuando, por razones que se intentan establecer, el conductor perdió el control tras morder la banquina, provocando la pérdida de estabilidad del rodado y su posterior vuelco a un costado de la traza vial.

En el vehículo se trasladaban tres jóvenes domiciliados en Viale. El conductor, de 23 años, fue asistido en el lugar por personal de salud y trasladado de manera preventiva al Hospital Castilla Mira para una evaluación médica. Fuentes policiales indicaron que a simple vista no presentaba lesiones de gravedad.

Por su parte, los otros dos ocupantes, de 20 y 19 años de edad, resultaron completamente ilesos y desistieron de recibir atención médica.

En el lugar la Policía realizó las actuaciones de rigor. Se presume que el conductor mordió la banquina que esta en mal estado producto de la lluvia.