Hospitalizaron a tres jóvenes en la ciudad de Concordia tras un violento siniestro vial durante las primeras horas de este jueves de Navidad. El hecho sucedió en avenida Monseñor Rosch, frente al Club Profesionales. Intervino el personal de Comisaría Quinta.

Por motivos que tratan de establecer, un joven de 20 años, acompañado por una mujer y otro amigo, circulaba por avenida Monseñor Rosch, en su vehículo Volkswagen Bora, cuando perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.

Todos los ocupantes del vehículo fueron trasladados al Hospital Masvernat de Concordia, dónde se aguarda carácter de lesiones, informaron fuentes policiales.