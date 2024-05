Este fin de semana, los responsables de las Bibliotecas Populares de la ciudad viajaron a la Feria del Libro de Buenos Aires para actualizar su bibliografía y mantenerse vigentes en una coyuntura que cuestiona su importancia en el entramado de cada una de las comunidades.

Sin embargo, este año enfrentan diferentes dificultades que obstaculizan la adquisición de material nuevo: aunque el presupuesto con el que cuentan es superior al del año pasado –cerca de $700 mil–, los incrementos en el material bibliográfico y en los componentes y las materias primas hacen que en 2024 se puedan adquirir la mitad de lo que se viene comprando a lo largo de las últimas temporadas.

Foto: Mauricio Ríos

El tema de los costos de las publicaciones no es algo nuevo: La Cámara Argentina del Libro había señalado que en marzo las ventas habían caído un 40%, mientras que los insumos para la confección de las obras aumentaron considerablemente.

De hecho, desde la entidad, señalaron que el 55% del costo de producción corresponde a los gastos en papel. En nuestro país, solos dos empresas, Ledesma y Celulosa, fabrican esta materia prima.

En esta línea, el incremento del papel común fue del 150%, y 300% el del papel ilustrado. Esto lleva a que en promedio los libros tengan un valor de $18.000, mientras que los best-sellers ascienden a $30.000, e incluso más.

Conabip todavía presente

Uno de los ingresos que tienen las cuatro Bibliotecas Populares de la ciudad es a través de los subsidios que llegan desde el Estado Nacional por La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). Además, dentro de la entidad se desprenden otras líneas de ayuda para este tipo de instituciones como es el programa “Libro %”.

A través de este subsidio se “habilita a las Bibliotecas Populares de todo el país a adquirir material bibliográfico, de acuerdo a las necesidades de sus comunidades, al 50% de su valor de mercado”.

Es importante agregar que, paralelamente a este descuento, se deposita a cada una de estas instituciones un fondo para poder hacer efectiva la compra de nuevo material todos los años en la Feria del Libro que se celebra en Buenos Aires.

Foto: Mauricio Ríos

En este marco, solo tres de las cuatro Bibliotecas Populares de la ciudad recibieron esta ayuda: la “Rodolfo García”, la “Sarmiento” y la “Olegario V. Andrade”. Por su parte, la “López Jordán” quedó fuera del programa y viajará a la Feria del Libro con recursos limitados propios para actualizar su bibliografía.

Al ser consultada, la bibliotecaria de la “López Jordán” manifestó que no recibió contestación sobre los motivos por los cuales no les fueron asignados los fondos. No obstante, con el dinero de la cuota societaria tienen la esperanza de adquirir alrededor de 30 nuevo ejemplares, un cuatro de los adquiridos el año pasado.

Comprar hasta donde alcance

En 2023, las Bibliotecas Populares de Gualeguaychú pudieron hacerse con aproximadamente 130 nuevos libros para engrosar su oferta y responder a las demandas de los socios. Sin embargo, durante esta edición, las bibliotecarias que viajarán este fin de semana a la Feria Internacional del Libro solo podrán comprar la mitad de los libros que el año pasado.

El subsidio que recibieron solo tres de los establecimientos públicos de la ciudad, ronda los $700.000, monto que alcanza para adquirir, dependiendo los costos de las obras, alrededor de 60 o 70 ejemplares.

A lo largo del año, las responsables de atender cada una de las bibliotecas escucharon los pedidos de sus socios y monitorearon cuáles son los géneros que más buscan los lectores.

Foto: Mauricio Ríos

Al respecto, desde la Biblioteca “Rodolfo García” manifestaron “nosotros vamos armando una lista de lo que nos van pidiendo quienes vienen y en función de los más votados es que se decide cuáles son los libros que vamos a comprar y por otro lado, la capacidad de compra que tengamos”.

Por su parte, las responsables de la “Sarmiento” contaron que tratan de comprar “lo último” sobre todos los best-sellers para lectores jóvenes con el objetivo de “hacer un staff de novelas juveniles que es lo que más nos piden” y “luego, libros de texto que requieren en el secundario y los de literatura que piden en los colegios”. En tanto, resaltaron que sin los aportes de Conabip no podrían mantener actualizada su bibliografía.

En esta dirección, Ines Heller, de la Biblioteca “Olegario V. Andrade”, que funciona dentro del Instituto Magnasco, expresó que “la bibliotecaria confecciona la lista de libros y hace las compras. Teniendo en cuenta que ellas es la que más conoce las necesidades y gustos del público y de acuerdo a los libros que nos faltan, trae. Tratamos de buscar material que sea digno de la biblioteca. Se compra ficción, pero también ensayos, novelas románticas e históricas. No es tanto el dinero, pero intentamos cubrir un abanico bastante amplio para nuestros lectores”.

Por último, Janet, bibliotecaria de la “López Jordán”, contó que no recibieron el subsidio para renovar su oferta de obras literarias, pero viajarán de todas maneras y esperan poder comprar 30 obras nuevas.

“Hacemos un listado y tratamos de complacer un poco a todos los socios, vamos a traer un poco porque no alcanza. Estamos sacando que solo podemos comprar 31 libros. Además, lamentablemente no recibimos el subsidio de Nación, así que vamos con fondos propios. No sabemos porque no fueron asignados, sabemos que otras bibliotecas, no de Gualeguaychú pero sí de la Provincia, también quedaron afuera”, apuntó en este sentido.

El valor de las Bibliotecas Populares

Cada una de las cuatro instituciones bibliófilas de la ciudad, realizan un aporte especial a la comunidad lectora de la ciudad. Y a diferencia de lo que se piensa, son espacios que se mantienen vigentes gracias a la gran rotación y renovación de material que tienen.

La oferta disponible abarca desde la saga completa de Harry Potter, el Señor de los Anillos, Mujercitas, o la bibliografía completa de autores Julio Cortázar, Mariana Enríquez o Eduardo Sacheri, pasando además por las obras locales. La riqueza y variedad que tienen los gualeguaychuenses al alcance de la mano, o pagando en algunos casos cuotas de $400 por mes, es infinita.

Entre las particularidades por las cuáles se destaca cada Biblioteca Popular, se encuentran, en el caso de la “Rodolfo García”, libros en braille y cuatro tablets con audiolibros para que las personas con discapacidad visual tengan acceso a la literatura. Es importante resaltar que es la única que tiene un plano háptico (relativo o basado en el sentido del tacto) de las instalaciones para que los gualeguaychuenses cuya visual sea limitada puedan manejarse con independencia dentro del lugar. El edificio se encuentra ubicado en Corrientes 223 y el valor de la cuota es de $800 por mes.

Foto: Mauricio Ríos

Por su parte, la Biblioteca Popular “López Jordán” cuentan con la presencia de una maestra particular que ayuda a los chicos que se acercan a hacer las tareas y disponen de una colección moderada de mangas, género que deriva del anime, un tipo de lectura que es popular entre los adolescentes. Su ubicación es en 25 de Mayo y Gualeguay y, la cuota de socio es de $400.

Foto: Mauricio Ríos

En tanto, la “Biblioteca Sarmiento” tiene a disposición computadoras con conexión a internet, así como servicio gratuito de Wifi, al igual que los otros tres establecimientos de estas características, y cuenta en la entrada con una mesa de novedades, donde se disponen novelas que han sido llevadas al cine o se convirtieron en series y por lo tanto, suelen ser las más buscadas por los lectores. La cuota para ser socio tiene un costo de $800 y se encuentra en San Martín 899, justo en la esquina con Alberdi.

Foto: Mauricio Ríos

Finalmente, la “Olegario V. Andrade” dispone de una hemeroteca, un salón dedicado enteramente a Gualeguaychú, un archivo histórico y un espacio de libros especiales de un valor invaluable que contiene material de primeras ediciones y libros incunables. La misma cuenta con varias plantas y funciona dentro del Instituto Magnasco. La cuota de socios tiene un valor de $800.

Foto: Mauricio Ríos

Los bajos costos para asociarse sumado a la riqueza que ofrece cada una de estas instituciones, se convierten en uno de los patrimonios más valiosos con los que cuenta la ciudad. Sumado a que permiten el acceso democrático a los libros debido a que cualquier persona puede acceder a la bibliografía disponible dentro del lugar, incluso si no se tiene los recursos económicos para ser socio, ya que las obras pueden ser leídas en las instalaciones de cada una de las bibliotecas de la ciudad sin costo alguno. El único y significativo beneficio que tienen los asociados es el de poder retirar y llevar a sus casas los ejemples. Y, por supuesto, el honor de contribuir al mantenimiento de estos lugares.

No obstante, es importante aclarar que el sostenimiento de estas instituciones es únicamente posible a partir de la conjunción de los subsidios nacionales, provinciales, municipales y del aporte de los socios. Sin alguna de estas patas, que hace sustentable su funcionamiento, las Bibliotecas Populares, dado los costos en tarifas y sueldos, no podrían permanecer abiertas. De acá, la importancia de seguir incorporando asociados y de defender la no derogación de Conabip como entidad de financiamiento.