Blas Girard, Thiago Streck y Eliseo Ronconi, jóvenes promesas del fútbol de Gualeguaychú, fueron incorporados a las divisiones inferiores de Patronato de Paraná. Los tres chicos, clase 2007, se entrenan con la Sexta del club paranaense.

Thiago, surgido de Juventud Urdinarrain, y Eliseo, de Central Larroque, están en el “Patrón” desde el 20 de enero, mientras que Blas, formado en Central Entrerriano, se incorporó la semana pasada.

En diálogo con Ahora ElDía, los chicos contaron cómo pasan sus días en la capital provincial y cuáles son sus objetivos en sus afanes por convertirse en futbolistas profesionales.

Subcampeones provinciales con la Selección de Gualeguaychú Sub 15 en 2022, Girard, Streck y Ronconi se entrenan por la mañana en el club que milita en la Primera Nacional (segunda división) del fútbol argentino, mientras que por la tarde van al colegio, donde los tres cursan el sexto y último año del nivel secundario.

Para ser fichados por Patronato, el ex Juventud Urdinarrain tuvo que superar una prueba en Concordia y dos en Paraná y el ex Central Larroque realizó una prueba en Urdinarrain y dos en la capital provincial, ambos el año pasado. Mientras que el ex Central Entrerriano se probó este año durante tres días en Paraná y quedó seleccionado.

Blas Girard (17/04/2007) hizo inferiores en Central Entrerriano.

En cuanto a sus posiciones dentro de la cancha, Blas se desempeña como mediocampista central y Eliseo y Thiago como delanteros. Girard se destaca por “la técnica, el quite y el primer pase”, Streck “por la velocidad y la doble funcionalidad de jugar tanto como referencia de área y como extremo”, mientras que Ronconi “por la técnica, la buena pegada y su olfato goleador”, según se describieron ellos.

Sobre la posibilidad de recalar en un club como Patronato, los tres coincidieron que “estamos muy contentos con la oportunidad que se nos presentó” y que el objetivo “es mejorar día a día”, en tanto que individualmente Blas anhela -a mediano y largo plazo-. “integrar el plantel profesional de Patronato”.

Thiago, por su parte, desea “aportar lo mejor para el grupo” y Eliseo “sumar minutos en su categoría”.

Thiago Strack (13/01/2007) con la camiseta de Juventud Urdinarrain, el club de su infancia.

Con respecto a sus vidas por fuera del fútbol, Streck y Ronconi residen en pensiones y van al colegio Liceo Paula Albarracín de Sarmiento, mientras que Girard vive en la casa de un familiar y cursa sus estudios secundarios en el Instituto Santa Teresita.

Eliseo Ronconi (17/03/2007) uno de los tantos chicos surgidos de Central Larroque que emigraron a clubes importantes del país.

“Cuesta estar lejos de la familia, pero estar entrenando continuamente y en el colegio se hace llevadero. Estamos medianamente cerca y nos juntamos seguido, además de lo que lohacemos en el club”, respondió uno y concordaron los otros dos, sobre independizarse a temprana edad por perseguir sus sueños de convertirse en futbolistas profesionales en un futuro.

Por lo pronto, los adolescentes formados en Central Entrerriano, Juventud Urdinarrain y Central Larroque se focalizan en crecer en su formación como deportistas de alto rendimiento y esperan con ansías el inicio de la competencia oficial para fines de marzo,

Los tres van a jugar el torneo de inferiores de AFA de la Primera Nacional, en categoría Sexta, y también la Liga Paranaense con el equipo rojinegro.

El Dato

También están desde antes en las inferiores de Patronato Tadeo Corneta, de Gualeguaychú, Miqueas Hilt y Federico Paredes, de Urdinarrain, mientras que de esa localidad también se sumaron este año Facundo Taborda, Lautaro Valiente y Estanislao Aguirre.