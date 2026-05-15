Tres clubes de Gualeguaychú jugarán los Torneos Nacionales Federales Amateur 2026 de fútbol sala, tanto en la categoría Zona Ascenso como en el Torneo Promocional, todos en la rama masculina

Los equipos clasificados son Sarmiento, como campeón anual la temporada pasada; Camioneros, como segundo de la tabla general 2025; y Juventud Unida, que participará en carácter de invitado en el Promocional.

Las eliminatorias del Torneo Nacional Federal Amateur Masculino – Zona Ascenso 2026 se disputarán los días 15, 16 y 17 en la ciudad santafesina de El Trébol, con el Club Atlético Trebolense como anfitrión.

Sarmiento integrará la Zona B, junto a Juventud Unida de Rosquín y Colón de Santa Fe, mientras que, Camioneros, formará parte de la Zona C, y tendrá como rivales a El Expreso y a Unión de Santa Fe.

Ambos representantes locales enfrentarán a un rival de otro grupo en los denominados cruces interzonales.

Por su parte, el Torneo Nacional Federal Amateur Promocional 2026 se disputará en el Club Atlético La Emilia, de la ciudad de San Jorge, donde Juventud Unida competirá en la Zona B frente a Unión Vecinal, Universidad Nacional de La Plata y Santa Marta.