Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes en distintos procedimientos realizados por personal de la Jefatura Departamental Gualeguaychú. Los hechos incluyeron una detención por desobediencia judicial tras la activación de un botón antipánico, un intento de robo en una obra en construcción y la captura de un hombre que registraba un pedido de detención vigente.

El primero de los procedimientos se produjo alrededor de la 1.40 en inmediaciones de Hernández y Andrade, luego de que se activara un Botón Antipánico. Al llegar al lugar, una mujer de 26 años denunció que su ex pareja, un hombre de 27 años sobre quien pesan medidas judiciales de restricción, se encontraba tocando el timbre de su vivienda.

A partir de esa situación, efectivos de Comisaría Primera realizaron un patrullaje por la zona y localizaron al sospechoso a unas dos cuadras del domicilio de la denunciante. Informada la Fiscalía de Género en turno, se dispuso su aprehensión por el supuesto delito de desobediencia judicial. El hombre fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Poco después, cerca de las 2.30, otro procedimiento tuvo lugar en una obra en construcción ubicada sobre calle Roca, entre Colombo y Urquiza, tras un aviso que alertaba sobre la presencia de una persona en el predio.

Al inspeccionar el lugar, los policías observaron a un hombre sobre el tapial perimetral. Al advertir la presencia de los efectivos, intentó escapar arrojándose hacia el patio de una vivienda lindera, pero su pie derecho quedó atrapado en un desagüe, lo que le provocó lesiones de gravedad, entre ellas la fractura de tres dedos.

El sospechoso, de 24 años y conocido en el ámbito policial por causas anteriores, fue identificado en el lugar. La Fiscalía en turno ordenó su aprehensión por el supuesto delito de tentativa de robo agravado por escalamiento y el inicio de las actuaciones correspondientes.

Finalmente, alrededor de las 4 de la madrugada, personal de Comisaría Primera que realizaba patrullajes preventivos identificó a un hombre en la intersección de Paraná y 3 de Caballería.

Al verificar sus datos personales, los efectivos constataron que el hombre, de 40 años, tenía un pedido de detención vigente con orden de ser aprehendido en el lugar donde fuera encontrado. Tras informar la situación a la Fiscalía de Propiedad en turno, se concretó su detención. Luego de ser notificado de sus derechos y garantías, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial.