Un operativo conjunto entre fuerzas provinciales y federales terminó con tres personas detenidas en Concepción del Uruguay, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 y una medida vinculada a una causa por homicidio agravado.

Según se informó a AHORA, los procedimientos se realizaron el 16 de mayo, entre las 18 y las 22.20, mediante cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Dos de las medidas fueron llevadas adelante por personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Concepción del Uruguay, mientras que otro procedimiento estuvo a cargo de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el restante fue ejecutado por la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina.

Las diligencias fueron ordenadas por los Juzgados de Garantías y Transición 1 y 2 de Concepción del Uruguay, con intervención de la Unidad Fiscal local.

Como resultado de los operativos, se secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado para su comercialización, marihuana, balanzas digitales, teléfonos celulares, elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, motovehículos y otros elementos de interés para la causa.

Además, fueron detenidas e incomunicadas dos mujeres y un hombre, todos mayores de edad, quienes quedaron supeditados a las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuente: AHORA