Tres días a la semana la carne de "Precios Cuidados" se puede conseguir en la ciudad

“La plata no alcanza”, y alcanza cada vez menos desde diciembre pasado, cuando se registró un aumento inflacionario general del 4%, la suba mensual más alta en todo el pandémico 2020. Como pasa siempre en este país, las justificaciones de los aumentos estuvieron a la orden del día: la fecha, las fiestas, la devaluación del peso, el “por las dudas” de los comerciantes, etc., etc. Mientras tanto, la mayoría de los argentinos se sigue empobreciendo, cada mes un poco más.

La carne -tan sensible en la dieta nacional- también tuvo un descomunal aumento en diciembre, que se explicó por la suba del precio internacional de los granos (hace tiempo, las vacas se alimentan de maíz), la sequía y los factores expuestos más arriba. El kilo de asado, por ejemplo, se empezó a pagar entre $600 y $800, dependiendo de la calidad. “El doble de lo que costaba a principio de año”, coincidieron desde las carnicerías en ese momento.

Pasado enero, los valores bajaron, pero el precio de la carne sigue siendo alto. Por eso, desde el Gobierno Nacional implementaron una medida repetida desde el primer peronismo a esta parte, y adoptada tanto por las dictaduras de Onganía y Videla, como por el gobierno de Alfonsín y, lógicamente, por los sucesivos kirchnerismos: un nuevo acuerdo de precios. En este caso, para la carne.

Una vez más, llegaron los “Precios Cuidados”. Desde el Ministerio del Desarrollo Productivo se anunció el acuerdo de precios con las grandes cadenas de supermercados del país hasta el 31 de marzo. Y el mismo contempla los diez cortes “más representativos”, con precios “hasta un 30% más bajo que en diciembre de 2020”, según se anunció.

Carne asado Carrefour.jpg

Tira de asado ($399 el kilo), vacío ($499), matambre ($549), cuadrada/bola de lomo ($489), tapa de asado ($429), carnaza ($359), falda ($229), roastbeef ($399), espinazo ($110) y carne picada ($265).

Esos fueron los valores de referencia a los que se pudieron acceder desde el miércoles pasado en varias de las grandes cadenas de supermercados del país. Ese mismo día, El Dipy, un cantante de cumbia que en los últimos meses ha sido convertido, por la berreta lógica de los medios de comunicación, en consultor político (¡de no creer!, pero es cierto), criticó en sus redes sociales la calidad de la carne exhibida en las góndolas.

“Acá tenés los cortes de carne con precios cuidados que te da el gobierno. Un pedazo de grasa, ni a un perro se le da esto. Se cagan en la gente, se cagan en el hambre de la gente”, publicó el cumbiero en Twitter, y al rato ya había ganado los títulos de los portales más visitados de todo el país.

De tal modo se instaló el tema que el Gobierno salió a respaldar, tanto el acuerdo con las cámaras empresarias como la calidad del producto ofrecido. Ahora bien, si bien es cierto que es cuestionable el lugar en que pusieron a El Dipy los medios de comunicación, su crítica (siempre y cuando las imágenes posteadas sean verdaderas) no dejan de tener total asidero al momento de evaluar la política: por un lado, no sería la primera vez que “fallan” estas medidas de emergencia contra el hambre, y, por otro, pone de relieve una realidad tan repetida como difícil de calificar: Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo, pero acá hay cada vez más hambre.

¿Qué pasa en Gualeguaychú? Como en gran parte del país, son las cadenas de supermercados las que reciben los cortes de “Precios Cuidados”. Pero, con un marcado límite en la oferta y durante tres días en la semana.

Desde Carrefour informaron a ElDía que tienen disponibilidad de cortes y que los mismos se pueden comprar los miércoles, sábados y domingos. Además, desde el hipermercado más grande de la ciudad indicaron que “cada persona tiene un límite de 10 kilos por compra”, porque la oferta es muy limitada y la demanda alta.

Respecto a la disponibilidad, la situación es similar en el supermercado VEA. Allí, la carne de oferta se puede conseguir los lunes, jueves y sábados. “Sobre todo, por la mañana, porque la cantidad es poca y la gente aprovecha para comprar”, explicaron desde la firma.

Sobre la calidad de la carne ofrecida, ambas fuentes consultadas prefirieron no opinar al respecto. En definitiva, como siempre, son los clientes quienes tienen la potestad de elegir comprar o no. Este sábado puede ser una buena oportunidad para conocer de primera mano la carne ofrecida.