Con la declaración de siete empresarios y un funcionario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de Buenos Aires reanudará este martes 7 de abril las audiencias en el juicio oral por la denominada causa “Cuadernos”. Hay tres entrerrianos citados a declarar en las próximas audiencias.

En el debate, que comenzó en noviembre pasado, se juzga a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios, entre ellos los entrerrianos Daniel Pitón, Mario Maxit y Gabriel Losi, por liderar, organizar o conformar una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, recaudó dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales.

Mario José Maxit (director comercial de Isolux Ingeniería S.A.) está citado para el jueves 9 de abril. Gabriel Pedro Losi (vicepresidente de Losi S.A.) debe declarar el martes 14. El último en prestar declaración será Daniel Claudio Pitón (integrante de José Eleuterio Pitón S.A.), convocado para el jueves 16.

La fiscal general Fabiana León representa al MPF en el juicio de la causa Cuadernos. Sostiene que existió una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de contratistas del Estado a cambio de la adjudicación de obras públicas y concesiones.

De acuerdo con el cronograma informado por el TOCF N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, el martes declarará en la audiencia del martes próximo serán indagados los empresarios Benjamín Gabriel Romero (titular de Hidrovía S.A.), Jorge Juan Mauricio Balán (presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.), Hugo Alberto Dragonetti (presidente de Panedile Argentina S.A.), Rodolfo Armando Poblete (gerente general de Hidrovía S.A.), Rubén Francisco Valenti (directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona -IMPSA- SAICyF)-, Osvaldo Atenor Acosta y Jorge Guillermo Neira (accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.), y el exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez.

Por su parte, el 9 de abril, también será el turno de Rubén David Aranda (presidente de Chimen Aike S.A.), Miguel Ángel Marconi (directivo de Supercemento S.A.I.C.), César Arturo De Goycoechea (director de Isolux Corsán Argentina S.A.), Alberto Ángel Padoán (82) (integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario). También declararán Sergio Hernán Passacantando (exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad -DNV- y exempleado de la financiera Inverness S.A. entre los años 2003 y 2005), Nelson Guillermo Periotti (exadministrador general de la DNV), y Sandro Férgola (exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de Vialidad).

Durante la jornada del 14 de abril, indagarán a Miguel Marcelino Aznar (presidente de Vialco S.A. y Decavial SAICAC), Gerardo Cartellone (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), Patricio Gerbi (presidente de Coarco S.A. / Equimac S.A. (UTE)), Ricardo Santiago Scuncia (integrante del Grupo Roggio S.A.), Santiago Ramón Altieri (directivo de IECSA S.A.), Marcela Edith Sztenberg y Silvio Mion (vicepresidenta e integrante, respectivamente, de Equimac S.A.).

Está previsto que el 16 de abril declaren Roberto Juan Orazi (presidente de Hidraco S.A.), Julio José Paolini (presidente de Paolini Hnos. S.A.), Pablo José Gutiérrez (representante de Fontana Nicastro S.A.), Jorge Sergio Benolol (integrante de JCR S.A.), Adrián Eduardo Pascucci (socio gerente de Alquimaq S.R.L.) y Oscar Abel Sansiñena (representante de Cleanosol Argentina S.A.).

El 21 de abril, serán indagados Luis Armani (representante de Vialmani S.A.), Guillermo Escolar (directivo de Cleanosol Argentina S.A.), Juan Bautista Pacella (representante de Constructora Dos Arroyos), Carlos Eduardo Arroyo (presidente de Green S.A.), Mario Ludovico Rovella (responsable de Rovella Carranza S.A.), José Gerardo Cartellone y Tito Biagini (directivo y presidente de Cartellone Construcciones Civiles S.A.)-

Por su parte, el 23 de abril, comparecerán Alfredo Kot (integrante de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), Osvaldo Manuel De Sousa y Cristóbal Manuel López (presidente entre 2009 y 2014 y socio mayoritario, respectivamente, de CPC S.A. y Grupo Indalo); Rodolfo Perales (presidente de Perales Aguiar S.A. desde 2010); Eduardo Luis Kennel (gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. desde 1999); Juan Manuel Collazo (exasesor y directivo de Corporación América S.A., integrante de Helport S.A.), Ricardo Antonio Repetti (gerente de Vialco S.A. desde 2008), y Carlos Fabián De Sousa (presidente, entre 2016 y 2017, de CPC S.A. y Grupo Indalo).

Finalmente, el TOCF indagará a Mauricio Pascucci (socio gerente de Alquimaq S.R.L), María Rosa Cartellone (directiva y presidenta de Cartellone Construcciones Civiles S.A.), a los exsecretarios de Transporte de la Nación Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a Obdulio Ángel Barbeito (gerente general de Homaq SA).

Asimismo, se informó que, próximamente, se fijará la fecha en las que declararán el exsecretario de Obras Públicas y de Transporte de la Nación José Francisco López, y los empresarios Marcelo Marcuzzi (directivo de Covico Concesionario Vial S.A., COPRISA S.A., Estructuras SACICIF, Glikstein y Cia SACIAM, ICF Sudamericana S.A. y Noroeste Construcciones S.A. -UTE-) y Juan José Luciano (titular de Luciano S.A.).