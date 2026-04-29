Tres empresas presentaron sus propuestas para ejecutar las obras previstas en la Escuela Secundaria N° 12 “Luis Clavarino”, en la ciudad de Gualeguaychú, en el marco del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno provincial.

La intervención se desarrollará en el edificio ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Bartolomé Mitre, y se prevé la reparación de 610 metros cuadrados de cubierta en el sector anexo. Los trabajos contemplan la solución de filtraciones mediante la mejora de desagües pluviales, la intervención en cargas y la recuperación de cielorrasos afectados, garantizando espacios más seguros y adecuados para la comunidad educativa.

El proyecto de obra comprende un presupuesto oficial de 39.996.678 pesos, financiado con recursos provinciales, y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Durante la apertura de sobres se presentaron tres empresas oferentes: Arostegui Daniel Guillermo, Sittner Gustavo Leonardo y Ernesto Ricardo Hornus S.A.

"Con cada intervención en infraestructura escolar que se suma, representa una inversión directa en el presente y el futuro de los entrerrianos", destacó el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Además agregó que "estas obras permiten garantizar espacios seguros y adecuados, y forman parte de una planificación sostenida que busca dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de los distintos establecimientos educativos de la provincia".

Por otro lado, se contemplan trabajos complementarios como pintura de muros y cielorrasos deteriorados, la construcción de una pasarela de servicio sobre la nueva impermeabilización y la reposición de dos tanques de reserva de agua de 2.500 litros cada uno. En el edificio histórico también se ejecutarán mejoras, entre ellas nuevos desagües en balcones, reparación de revoques en el sector del sótano, trabajos de pintura y la puesta en funcionamiento de la bomba del sistema de evacuación de aguas de lluvia.