Los analistas destacan tres jugadores cuya cotización podría disminuir notablemente en el próximo año: Rodri, Vinicius Jr. y Mohamed Salah. Estos futbolistas rinden al más alto nivel, pero su potencial de transferencia depende de factores que hoy resultan decisivos para la economía deportiva. La audiencia reacciona activamente a este tema, siguiendo no solo los partidos, sino también las perspectivas de traspasos.

El principal riesgo para Rodri, según los expertos, es su edad y la especificidad de su posición. Es un jugador clave en el sistema del Manchester City, pero su valor depende del enfoque del entrenador. A diferencia de las estrellas ofensivas, jugadores como él rara vez generan un retorno comercial significativo.

Vinicius Jr. representa un tipo de riesgo distinto. Su problema no es la edad, sino la reputación. Su comportamiento en el campo suele generar controversias; la emotividad y los conflictos reducen el interés de los clubes en entrar en negociaciones complicadas.

Mohamed Salah, en cambio, se encuentra en otra situación. Su valor de mercado podría disminuir debido a la edad y a su transición hacia la fase final de su carrera. Sigue siendo un jugador productivo, pero la demanda por estrellas veteranas disminuye, ya que los grandes clubes prefieren invertir en proyectos a largo plazo.

Factores generales de disminución del valor de mercado

Los analistas identifican varias razones que explican la tendencia a la baja en los precios, incluso de jugadores de primer nivel:

Edad y disminución del ritmo de juego.

Riesgo de pérdida de motivación.

Dependencia táctica del entrenador.

Reputación inestable.

Poca rentabilidad comercial.

