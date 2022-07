El director técnico del conjunto Millonario no solo se fue con bronca del estadio Amalfitani por el agónico empate del Fortín 2 a 2, sino que también porque Barco, De La Cruz y Palavecino terminaron con distintas molestias.

River lo tenía gando pero se le escapó en la última jugada y empató 2-2 ante Vélez en el Estadio José Amalfiatni en la noche del domingo por el cierre de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2022.



El conjunto de Marcelo Gallardo no pudo aguantar el resultado favorable y perdió dos puntos importantes para acercarse al lote de arriba en la tabla de posiciones. Para colmo, el Muñeco sufre por los tres jugadores que se lesionaron ante el Fortín: Agustín Palavecino, Esequiel Barco y Nicolás De La Cruz.



Los tres mediocampistas tuvieron que ser reemplazados en el segundo tiempo por distintas molestias y, si bien ninguno parece ser de gravedad, el director técnico del elenco de Núñez tendrá problemas para armar el once de cara a la próxima fecha, que será entresemana y ya el jueves deberá recibir a Gimnasia desde las 21.30 en el Monumental. Sobre los 24 minutos del segundo tiempo, Marcelo Gallardo metió doble cambio en River ante Vélez por dos jugadores lesionados. Nicolás De La Cruz, autor de un golazo, sufrió un golpe en la rodilla y, por precaución, el Muñeco lo sacó por Juanfer Quintero, mientras que Esequiel Barco, con una molestia, también salió prematuramente (entró José Paradela) y miró el resto del partido con hielo en la pierna derecha.



Para colmo, a los 29' Agustín Palavecino, con una paralítica, no pudo continuar en el campo de juego y le cedió su lugar a Tomás Pochettino.