Desde que el ser humano debió huir por primera vez para no ser comido por un animal salvaje, las personas jamás han dejado de correr. Obvio, primero fue por necesidad y supervivencia, mientras que en la actualidad es más bien una actividad lúdica y placentera (siempre y cuando no te esté corriendo la policía).

Pero volviendo al tema de correr por placer, la práctica se ha ido popularizando mucho durante los últimos años, y son varios los grupos de personas con el mismo afán que salen a recorrer la ciudad a paso ligero.

Sin embargo, hay una instancia más, que es cuando uno ya quiere correr, pero para ir por más, para superar sus propios límites, para llevar el esfuerzo a ese terreno donde uno nunca imaginó que se podía llegar. Hay un denominador común en los testimonios: se empieza por instinto, se perfecciona la técnica, lo que un día son cinco kilómetros al tiempo son diez, y se pudo con diez entonces se llega a los 21 kilómetros y cuando uno menos quiere pensarlo ya está corriendo los 42 kilómetros de una maratón.

Esta es la historia de Eduardo Charadía, Juan José Nani y Víctor Menescardi –los dos primeros de Gualeguaychú y el tercero de Larroque– quienes encontraron una pasión en el correr y que el próximo 24 de septiembre participaran de la Maratón de Berlín, la más rápida del mundo.

“Chara”, “Jota” y “Vity” –como son conocidos– participarán por primera vez de una de las maratones más famosas del mundo. En total, son seis las competencia en alcanzar el estatus de “Grandes Maratones”: además de la capital de Alemania está la de Londres (Inglaterra), Tokio (Japón), Bostón, Chicago y Nueva York (las tres en Estados Unidos).

“Correr, para mí, es un cable a tierra. Yo siempre hice deportes. Fútbol, básquet, pero nunca se me había dado por correr”, cuenta a Ahora ElDía Vity Menescardi. Diferente historia es la del Chara, jamás hizo deportes en su vida salvo cuando jugaba a la pelota de niño. “Mi caso pasó más el dejar de fumar. Necesitaba quemar es ansiedad de alguna forma que no sea comiendo. Además, el haber pasado toda la vida manejando un camión, mi vida era bastante sedentaria. Fue a los 41 que comencé a correr. Arranqué de a poco, primero haciéndolo a mi manera, y después perfeccionándome”. Por su parte, el tercero del grupo, Jota, ya hace casi una década que conoció esto de andar corriendo y desde ese día no paró más: arranqué en el 2.014, a trotar, lo primero que hice fueron los 5 kilómetros de Central Entrerriano. Terminé muerto esa vez, al principio todo te cuesta, pero luego te das cuentas que queres ir por mas.

Antes de emprenderse en la aventura de la Maratón de Berlín, los tres tuvieron diferentes desafíos: Víctor ya tiene cuatro de 21 kilómetros, 2 de 30 y con el del domingo que viene tendrá su tercero de 42. Jota, en cambio, tiene 6 de 21 kilómetros, 2 de 30 y el de Berlín será el cuarto. Finalmente, Chara tiene 9 de 21 kilómetros, una de 30 y tendrá su debut en una semana en la de 42 kilómetros.

“Aunque el correr es una actividad solitaria, es primordial para no aflojar hacerlo en grupo. Para hacer esto se necesita una conducta. Cuando vos te juntas a correr con otras personas se crea un compromiso, un apoyo mutuo que hace que ninguno baje los brazos. Como decimos nosotros: Correr no es sólo correr, porque intentamos crear un sentimiento de camaradería. Salimos a correr, pero también nos juntamos a comer, nos reunimos y la pasamos bien juntos”, remarcaron en su charla con Ahora ElDía.

“Correr es una actividad que te lleva a mejorar íntegramente tu salud física. El querer llegar más lejos te lleva a querer comer mejor, y eso te lleva a visitar a un nutricionista, que te guía con una dieta balanceada e ideal para tus objetivos, y luego a adquirir mejores hábitos, como dormir lo que corresponde y descansar bien. Antes de esto, si iba a una fiesta y no tomaba alcohol parecía que no había ido a una fiesta. En cambio ahora no veo las cosas de esa manera. Por lo tanto, la recompensa no es sólo física, sino también mental porque se encuentra una paz que no hay en cualquier lado”, explicaron.

El común denominador que tienen Chara, Vity y Jota es que arrancaron esto de grandes, lo hicieron para despejar la cabeza y mejorar en lo físico y, no menos importantes, los tres se fanatizaron con la disciplina. Eso sí, no todos tienen los mismos objetivos en la maratón que correrán el domingo que viene. En el caso de Vity, planea terminar la competencia en poco más de 3 horas; por el lado de Chara su incentivo está en experimentar las sensaciones a lo largo de los 42,195 kilómetros (“Más que ansiedad, me da cagazo”, afirma jocoso); y Jota apuesta a mantener su tiempo y disfrutar de la competencia en tierras extranjeras.

Además de las largas avenidas, la altimetría llana, las escasas curvas, la temperatura perfecta que suele acompañar a finales de septiembre esa zona de Alemania, otro de los grandes atractivos que tendrá la Maratón de Berlín del 24 de septiembre es el regreso a las pistas de Eliud Kipchoge, un deportista keniano que compite en atletismo, especialista en las carreras de fondo y en la maratón, disciplina en la que es bicampeón olímpico. Volverá a correr en la capital alemana un año después de recortar allí medio minuto su récord mundial de los 42 kilómetros, el cual es de 2:01:09.

“Es un desafío personal. Todos sabemos que no le vamos a ganar al keniata que está en otro nivel. Sin embargo, correr una maratón es el único deporte o disciplina en la cual estás en un mismo terreno con los mejores del mundo. Que quiero decir: vos podés jugar al fútbol, pero jamás lo vas a hacer en la misma cancha que Lionel Messi. En cambio, Eliud Kipchoge y nosotros vamos a estar en un mismo circuito al mismo tiempo y haciendo lo mismo”, cuenta Vity entusiasmado.

“Lo importante no es irse a enloquecer. Uno tiene que disfrutar de la carrera, y ser consiente de nuestro cuerpo. Todos vamos a buscar un tiempo que tenemos como norte, pero lo principal es disfrutarlo. No tiene gracias ir hasta allá a reventarse, a pasarla mal. Esa no es la idea. Vamos a disfrutarla y a pasarla bien”, remarcó el Chara.

“Es la primera maratón de las grandes seis del mundo que vamos a correr. Nos encantaría poder participar de las otras cinco. Creo que tenemos tiempo. Recuerdo que la última vez que competí en los 21 kilómetros de la media maratón de Buenos Aires, me encontré con una persona de 72 años, y ahí sentí que todavía tenía muchos años más para dedicarle al running", concluyó Jota de 56 años.

Insólito para la gran mayoría que no corre ni aunque vengan los ladrones, estos tres corredores de Gualeguaychú entusiasman con sus palabras, con sus relatos, con sus recuerdos y con sus objetivos. Insisten en que cada uno de ellos tiene sus líos típicos en sus trabajos y vida cotidiana, pero al ponerse las zapatillas, los pantalones cortos, logran dejar por un momento todos los problemas y rajan al infinito como si fueran Forrest Gump.