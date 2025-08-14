Miguel Silio, Yamandú y Vicente Conculini partirá rumbo al Mundial de Fútbol 2026 el sábado 16 a las 9 de la mañana desde la Municipalidad.

El grupo de amigos realizó en 2019 un viaje en bicicleta hasta Machu Pichu y esperan superar esa experiencia .

“Tenemos más o menos un esquema de viaje, partimos el sábado a las 9 desde la Municipalidad. Iremos hasta donde le toque disputar el primer partido a Argentina. El primer día, vamos a llegar hasta Concepción del Uruguay porque la salida siempre es difícil, tenemos que estar parando, acomodando las ruedas, es de prueba. Vamos por la ruta vieja, son 78 kilómetros pero, por lo general, vamos a hacer 100 kilómetros promedio, con una marcha que no sea agotadora”, detalló Silio.

Miguel, Yamandú y Vicente retratarán el viaje a través de la cuenta de instagram @enbiciandoalmundo. Además, invitaron a “quienes quiera acompañarnos en la partida, puede hacerlo”.