Alrededor de las 23.35 de ayer, personal de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú detuvo a tres hombres de 30, 31 y 33 años en inmediaciones de calle Alberdi y Etchevehere, luego de ser alertado sobre un presunto robo en una obra en construcción.

El procedimiento se inició tras un llamado telefónico a la Sala de Tráfico del Comando Radioeléctrico, que informaba que tres individuos habían ingresado a una obra situada en la zona de avenida Parque y Churruarín.

Minutos después, los efectivos divisaron a los sospechosos caminando por calle Alberdi, quienes al notar la presencia policial se descartaron de una puerta placa. Inmediatamente fueron aprehendidos y comunicada la situación al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del elemento y el traslado de los tres hombres a sede policial.

Posteriormente, los uniformados se dirigieron al lugar del hecho, donde el propietario de la obra confirmó la faltante de la puerta y radicó la denuncia correspondiente.