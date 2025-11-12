INSEGURIDAD
Tres hombres fueron detenidos tras robar una puerta de una obra en construcción
Ocurrió en horas de la noche del martes en la zona de Alberdi y Etchevehere. Los individuos, de entre 30 y 33 años, fueron sorprendidos por la policía y quedaron a disposición de la Fiscalía.
Alrededor de las 23.35 de ayer, personal de la Comisaría Segunda de Gualeguaychú detuvo a tres hombres de 30, 31 y 33 años en inmediaciones de calle Alberdi y Etchevehere, luego de ser alertado sobre un presunto robo en una obra en construcción.
El procedimiento se inició tras un llamado telefónico a la Sala de Tráfico del Comando Radioeléctrico, que informaba que tres individuos habían ingresado a una obra situada en la zona de avenida Parque y Churruarín.
Minutos después, los efectivos divisaron a los sospechosos caminando por calle Alberdi, quienes al notar la presencia policial se descartaron de una puerta placa. Inmediatamente fueron aprehendidos y comunicada la situación al fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del elemento y el traslado de los tres hombres a sede policial.
Posteriormente, los uniformados se dirigieron al lugar del hecho, donde el propietario de la obra confirmó la faltante de la puerta y radicó la denuncia correspondiente.