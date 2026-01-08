Entre las 13:30 y las 15:30 de este jueves, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú debió desplegar a su móvil 36 a tres focos distintos de incendio: el primero, ocurrió entre las calles Clavarino y Bolivia; el segundo, un incendio de pastizales, tuvo lugar en las inmediaciones de Asisclo Méndez y España; mientras que el tercero, otro incendio de pastizales, se dio en la zona del Camino de la Costa.



Estos incidentes ígneos se dan en el marco del alerta emitido en los últimos días por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Se trata de una advertencia oficial por riesgo extremo de incendios forestales que alcanza a gran parte del territorio argentino, incluyendo a la provincia de Entre Ríos.



En el plano local, basta mencionar que sólo durante la jornada del martes, los Bomberos de Gualeguaychú debieron intervenir en alrededor de una docena de incendios; la mayoría, de carácter forestal.

