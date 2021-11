Gonzalo Retamar, oriundo de la localidad de Gilbert, entrevistado por ElDía, contó que “en mi pueblo se respetan y celebran las tradiciones con un número importante de jóvenes que se dedican a la actividad, además de eventos como el de prueba de riendas que se celebró el último fin de semana”.

Retamar, de 33 años, trabaja en un engorde a corral de la zona y recordó que “en los años 2013 y 2014 salí campeón de la provincia y representé a la misma en Jesús María. Representar a Entre Ríos en el mayor festival del país es todo un orgullo, aunque no fue sencillo porque me tocaron baguales complicados, pero pude aguantar los 8 segundos y caer parado”. También dijo que “llevo 20 años en el mundo de las jineteadas, comencé de muy chico, a los 13 años”. Sebastián Migueles de Gualeguaychú viajará como suplente y comentó que al ir en esa condición, “puede tocar cualquiera de las modalidades, tanto Clina Limpia, Basto y Encimera o Grupa. A mi me da la mismo si me toca montar la que sea ya que estoy preparado”.

Migueles dijo que tiene “nueve años de experiencia, desde los 12 años jineteo potros grandes”. En cuanto a las categorías, Migueles señaló que “me gusta más el Basto, donde me siento un poco más cómodo. En esta categoría hay que coordinar todo, mientras que en pelo hay que trabajar mucho con las piernas, estar fuertes de la misma y el tiento”.

El otro jinete clasificado es Luis Errecart, oriundo de Gualeguaychú, quien ganó en la categoría Basto y Encimera. “Las jineteadas es algo que llevo en la sangre, viene de mis viejos, mis tíos, toda una vida entre los caballos”, expresó.

Asimismo contó que “es una lástima que en el ejido de Gualeguaychú no se puede hacer nada todavía, porque en el resto de la provincia los festivales se realizan con total normalidad. En el caso de Villaguay concurrió gente de distintos lugares de la provincia y hubo mucha gente de Gualeguaychú”.

Errecart expresó que en su categoría “el jinete tiene que estar montado 12 segundos y pasado ese tiempo en el caso de no ser tirado por el caballo, es sacado por los apadrinadores. Monté en Villaguay dos veces, uno en la rueda y en la final de tres, que terminé ganando”. También señaló que “es la primera vez que voy a Jesús María, a cumplir el sueño de todo jinete que es el de estar en el Festival Mayor de jineteada y folklore con miles de espectadores en las tribunas”. Comentó que “trabajo en la Rural en lo que tiene que ver con los remates y también en el campo, siempre a caballo. Todo el día ensillando, montando, trabajando con los animales”.

Luis expresó que “algunos jinetes se preparan para Jesús María, mientras que otros hacen lo que pueden. No es fácil porque uno tiene su trabajo y hay que cumplir con el mismo, aunque el mío, está relacionado con los caballos”.

El Festival se desarrolló el pasado fin de semana durante la XXXI Fiesta Provincial de la Tradición en Villaguay. Hubo diferentes actividades que se llevaron a cabo en el Centro Tradicionalista “Crispín Velázquez”, tales como fogón literario, bailanta chamamecera, pialadas, destrezas criollas, paseo gaucho por las calles de la ciudad, jineteada, tropillas, montas, espectáculos en vivo y comidas típicas.

Los Ganadores

Categoría Crinas: Gonzalo Retamar (Gilbert); Categoría con Grupa: Nardi Izaguirre (Islas del Ibicuy); Categoría Bastos: Luis Errecart (Gualeguaychú). Jinete suplente: Sebastián Migueles (Gualeguaychú). Delegado: Gregorio Arredondo (Federal).