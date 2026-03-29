En la madrugada del domingo, alrededor de las 04:00 horas, la policía de Gualeguaychú constató que una camioneta Ford F-100, estacionada en las inmediaciones de Concordia y España, presentaba daños en el espejo retrovisor y en la ventanilla lateral izquierda.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a un testigo de 28 años de edad, quien manifestó haber observado a tres jóvenes, uno de ellos con remera de color amarillo, que tras ocasionar los daños al vehículo se dieron a la fuga por España en dirección a Del Valle, doblando luego hacia la izquierda.

Con los datos aportados, móviles del Comando Radioeléctrico iniciaron un operativo de búsqueda, logrando localizar y demorar a los sospechosos en inmediaciones de la Plaza Ramírez. Tras dar intervención a la Fiscalía de Propiedad, esta dispuso la aprehensiónn de los jóvenes, de 23, 25 y 21 años, quienes quedaron supeditados a la causa.

En tanto, se informó que hasta el momento no se logró localizar al propietario del vehículo dañado.