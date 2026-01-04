El hecho se registró alrededor de las 4.30, cuando por causas que se tratan de establecer colisionaron de manera frontal dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos.

Uno de los rodados involucrados fue un Fiat Palio, que se desplazaba en sentido Basavilbaso–Urdinarrain (norte-sur), ocupado por tres personas. Su conductor, un joven de 18 años, falleció en el lugar como consecuencia del impacto. En tanto, una acompañante delantera, de 17, fue trasladada en primera instancia al hospital de Urdinarrain y luego derivada a Gualeguaychú. La acompañante trasera, una joven de 16 años, fue asistida en Basavilbaso y posteriormente derivada a Concepción del Uruguay.

El segundo vehículo fue un Volkswagen Suran, que circulaba en sentido contrario. Su conductor, un hombre de 39 años domiciliado en Villa Elisa, fue trasladado al hospital de Urdinarrain y luego derivado a Gualeguaychú. En este rodado viajaban además una mujer de 32 años, que falleció en el lugar, y una acompañante trasera de 79 años, también oriunda de Villa Elisa, departamento Colón, quien perdió la vida como consecuencia del violento impacto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal de emergencias y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso, además del médico policial.

Las actuaciones se encuentran en curso, con intervención de la autoridad judicial competente, a fin de establecer las circunstancias que derivaron en el trágico siniestro.