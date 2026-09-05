SLB, una de las grandes empresas globales de servicios petroleros, comunicó este sábado que no participará en proyectos en Malvinas, en una de las primeras reacciones a los anuncios realizados el jueves por la noche por el presidente Javier Milei y las disposiciones del consiguiente decreto publicado en el Boletín Oficial.

“SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. En este sentido, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”, dice el comunicado de Schlumberger Argentina S.A. (SLB) difundido este sábado.

Horas más tarde se difundió también un comunicado prácticamente idéntico de Baker Hughes Argentina SRL, anunciando igual decisión: no participar en ningún proyecto en Malvinas. La empresa, muy importante a nivel mundial en la provisión de equipos petroleros, informó “en atención a lo establecido por el Decreto 868/2026 del Poder Ejecutivo Nacional (...) que no pretende participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”.

También Halliburton, otra proveedora global de servicios petroleros, que entre 1995 y 2000 tuvo como CEO global a Richard Cheney, luego (2000 a 2008) vicepresidente de Estados Unidos, a través de un comunicado de Halliburton Argentina S.A., sumó lo suyo al afirmar que “respeta la soberanía de la República Argentina y reafirma su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país” y “no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”. De ese modo, remató, “desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.

Tras la expresión de Halliburton, el canciller Pablo Quirno, que también había posteado el comunicado de Baker Hughes, destacó en la red social X que se trata de “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”.

La reacción de estas empresas, que no tenían vinculación previa con el proyecto Sea Lion, puede interpretarse a la luz del interés mucho mayor que despierta la participación en Vaca Muerta, la formación geológica de gas y petróleo con epicentro en Neuquén. Según Daniel Dreizzen, CEO de la consultora Aleph Energy, Sea Lion equivale a cerca del 1% de Vaca Muerta.

Un indicador estadístico de consulta entre analistas petroleros, el Baker Hughes Rig Count, que contabiliza plataformas de perforación activas por país precisa para mayo pasado que en la Argentina operaban 32 equipos de esa compañía en toda la Argentina, no exclusiva pero sí mayormente en Vaca Muerta.



Fuente: Infobae