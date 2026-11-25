Faltan pocos días para que Estudiantes de La Plata pueda quedarse con la gloria en la Copa Libertadores. El cuatro veces campeón del torneo se medirá con Palmeiras el sábado 28 de noviembre y llegará como el menos favorito, algo que a este plantel no parece quitarle el sueño.

Los Pincharratas ya demostraron que pueden con los pronósticos: dejaron afuera a Flamengo, el gran candidato al título, por penales tras un 0-0 global entre ambos equipos. El hincha puede ilusionarse con otra sorpresa, pero hay algunos interrogantes en el equipo de cara al partido decisivo.

¿Podrá la defensa con el poder ofensivo de Palmeiras?

Palmeiras es uno de los equipos que mejores números de ataque exhibe en el torneo. Solo Independiente Rivadavia (2,0) e Independiente del Valle (1,6) promedian más goles por partido que el Alviverde (1,4).

Estudiantes tendrá que frenar a José Manuel López, Jhon Arias, Ramón Sosa y Vitor Roque. Entre los cuatro suman 10 goles en la competencia y son una de las razones por las que el conjunto brasileño parte como favorito, con una cuota de 1,85 para quedarse con la final.

Sin embargo, la solidez defensiva fue la marca de Estudiantes en la vuelta de la semifinal ante Flamengo. Pese a quedarse con diez hombres desde el minuto 50 y soportar 13 remates esa noche, el equipo llevó el partido a los penales y dio el golpe. Ese antecedente es el que pesan quienes apuestan por el equipo menos favorito, y los lectores pueden ver cómo funciona el código promocional 1win en las apuestas deportivas antes de elegir un bando.

¿Les alcanzará a los delanteros para hacer pagar a Palmeiras?

De poco servirá una gran actuación defensiva si los delanteros de Estudiantes no aprovechan sus chances. Guido Carrillo y Tiago Palacios encabezan el ataque argentino con tres goles cada uno, y ambos pueden tener mucho que decir en la final.

Estudiantes no buscó dominar la posesión a lo largo de la Libertadores: promedia apenas un 46,4% en el torneo. Eso indica que no le incomoda aguantar la presión para después salir de contra, una receta que podría neutralizar las armas de Palmeiras y, al mismo tiempo, potenciar a Carrillo y Palacios.

¿Cómo suplirá Alexander Medina la ausencia de Baltasar Rodríguez?

Uno de los momentos clave de la semifinal ante Flamengo fue la expulsión de Baltasar Rodríguez en el segundo tiempo de la vuelta, una roja que lo deja afuera de la final. El mediocampista, de 23 años, puede jugar tanto por la derecha como por el centro y disputó seis partidos en el torneo desde su llegada en agosto de 2026. Ahora el DT Alexander Medina deberá encontrar la manera de reemplazarlo.

Si opta por un planteo defensivo, podría pedirle a uno de sus laterales, Eric Meza o Eros Mancuso, que se adelante al mediocampo y retroceda para cubrir a los atacantes de Palmeiras. Con una idea más ofensiva, en cambio, podría apostar por un extremo como Fabricio Pérez, aunque el joven de 20 años también tendría que cumplir tareas de marca. Quien elija Medina para ese puesto dejará en claro cómo piensa encarar la final.