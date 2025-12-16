Tres presos se fugaron de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Tras salir a la calle, robaron una motocicleta y, luego de una persecución por avenida Ramírez y otras arterias de la capital entrerriana, uno fue finalmente detenido en Blas Parera, a la altura de Antonio Crespo. Mientras que los otros siguen prófugos.

De acuerdo a lo informado, el episodio se originó en una vivienda de calle Darwin y Crespo, donde una pelea entre mujeres terminó con una de ellas apuñalada. A raíz de ese hecho, un interno —familiar de una de las involucradas— se fugó junto a otros sujetos de la cárcel. Hay una versión que indica que fueron cuatro los internos que se escaparon y otra que dice que fueron tres.

Según informó Reporte 100.7 la situación en el interior de penal es inestable. Además, hay preocupación por la facilidad para fugarse que tuvieron los internos de una cárcel que está al límite de su capacidad.

En este momento uno de los operativos para localizar a los prófugos es en el barrio José Hernández e inmediaciones.

Fuente: Ahora