La visita del papa León XIV a Latinoamérica tendrá una presencia entrerriana y, particularmente, un fuerte vínculo con Gualeguaychú. Tres religiosos relacionados con la ciudad tendrán un papel destacado en las celebraciones y actividades que se desarrollarán durante la recorrida del Sumo Pontífice: Mauricio Landra, obispo auxiliar de Mercedes-Luján; Héctor Zordán, obispo de Gualeguaychú; y Valentín Bentancour, sacerdote de la ciudad radicado en Victoria.

Cada uno vivirá el acontecimiento desde una función diferente. Mientras Landra acompañará los preparativos de la celebración en la Basílica de Luján, Zordán integrará la comitiva de obispos que acompañará al Papa durante su recorrido y tendrá un encuentro personal con él. Por su parte, Bentancour formó parte del equipo de ceremonieros que tuvo a su cargo la organización litúrgica de la misa que León XIV celebró en Paysandú, Uruguay.

Para Landra, nacido en Larroque, la llegada del Papa representa mucho más que una visita institucional. “Es un regalo a la fe, un regalo para todos los cristianos, pero también para todos los vecinos argentinos”, expresó.

“Nos visita como sucesor de Pedro, aquel que Jesús pone al frente para guiar a todo el pueblo de Dios, y también como jefe de Estado, invitado por la Iglesia argentina y el Estado argentino. Es un regalo de la vida”, señaló.

En su condición de obispo auxiliar de la Diócesis Mercedes-Luján, Landra tendrá una participación activa durante las actividades. Su tarea será acompañar al Pontífice en distintas celebraciones y, especialmente, colaborar con la preparación de la misa que se realizará frente a la Basílica de Luján.

“En el caso de Luján, acompaño toda la preparación que se está dando allí, sobre todo al arzobispo de Mercedes-Luján, que va a estar al lado de él en la celebración de la Eucaristía”, explicó.

El trabajo organizativo contempla tanto aspectos prácticos como espirituales. “Lo primero que se organizó fue una oración, esperando al Papa en Argentina, además de otros signos de fe”, contó. También se avanzó en la logística de la celebración, la circulación de los peregrinos, la organización de la ciudad y la instalación de puestos sanitarios y de control.

Según indicó Landra, se espera la presencia de más de dos millones de personas y se preparó un millón de hostias para la misa prevista para el miércoles 11, a las 10.30 horas.

El recorrido del Papa comenzará desde la ciudad de Buenos Aires por el Acceso Oeste, hasta la avenida Nuestra Señora de Luján. Allí abordará el papamóvil para recorrer aproximadamente dos kilómetros saludando a los fieles, hasta llegar a la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. Luego ingresará al templo para rezar ante la Virgen de Luján y prepararse para la celebración. Una vez finalizada la misa, saludará a los voluntarios y continuará su recorrido hacia el aeropuerto de Ezeiza.

El obispo destacó el acompañamiento que recibe desde su entorno: “Una de las maravillas que el Señor me ha regalado es estar sirviendo en la Basílica de Luján, ahora como obispo. Esto es un regalo para mi familia, mis amigos y mis hermanos de la diócesis de Gualeguaychú, con quienes venimos compartiendo este gran regalo y de quienes siento el acompañamiento”.

El obispo Héctor Zordán también habló sobre sus expectativas de cara a la visita del Papa: “Lo vivo con mucha expectativa, esperanza, un poco de ansiedad, muy contento con lo que nos va a pasar estos días. Creo que es lo más lindo que nos va a pasar en mucho tiempo, no solo a los obispos, sino a toda la Iglesia en Argentina y a nuestra patria. Es un acontecimiento histórico muy importante y vamos a ser protagonistas”, sostuvo.

Para Zordán, comprender el mensaje de León XIV implica prestar atención no solamente a sus discursos, sino también a sus gestos y a los lugares que eligió visitar. En ese sentido, mencionó las actividades previstas en la cárcel de Devoto y en el Pequeño Cottolengo Don Orione.

“Hay que despojar de toda mirada política partidaria y de nuestra coyuntura la visita del papa León. Imagino que la elección de visitar el Cottolengo está muy lejos de ser una respuesta a la discusión de la Ley de Discapacidad”, consideró.

En cuanto al contenido de sus mensajes, el obispo de Gualeguaychú entiende que habrá una invitación a profundizar la fe y el compromiso con los demás.

La agenda de los obispos será intensa durante esos días. Zordán explicó que acompañarán buena parte del recorrido y que uno de los momentos más significativos será el encuentro previsto para el lunes por la tarde en la Catedral de Buenos Aires. Allí habrá un momento de oración, un homenaje al papa Francisco y la posibilidad de saludar personalmente a León XIV. “También vamos a cenar con él. Somos ciento y pico de obispos”, contó.

Esta será la segunda vez que Zordán se encontrará con el Sumo Pontífice, ya que el 14 de noviembre de 2025, cuando viajó a Italia y tuvo la oportunidad de solicitar una audiencia con él. “Estuvimos conversando media hora. Fue una experiencia muy linda”, recordó.

Al referirse a las similitudes y diferencias entre León XIV y Francisco, consideró que existe una continuidad en la manera de pensar, aunque aclaró que cada uno tiene su propio estilo.

De Gualeguaychú a la misa en Paysandú

La presencia de religiosos vinculados a la ciudad también se extendió a Uruguay. Valentín Bentancour, oriundo de Gualeguaychú y actualmente radicado en Victoria, integró el equipo encargado de la preparación litúrgica de la misa que León XIV celebró este sábado en Paysandú.

Su función fue la de maestro de celebración litúrgica, también conocido como ceremoniero. Se trata de una tarea fundamental para garantizar el desarrollo de cada instancia de la ceremonia.

“El rol básicamente es que la celebración litúrgica, en este caso la misa, se desarrolle de la mejor manera posible. Sin embargo, el trabajo del equipo de ceremonieros comienza un tiempo antes de las celebraciones y termina un tiempo después”, explicó.

Entre las responsabilidades se encuentran estudiar los textos, seleccionar las posibilidades de celebración, conseguir los elementos litúrgicos necesarios, distribuir las tareas y mantener informado a quien preside. Pero Bentancour puso especial énfasis en el sentido de esa labor: “Sobre todo, custodiar que el centro siempre sea Jesús, su Palabra y su presencia”.

Su participación surgió a partir de una invitación del sacerdote Martín Miranda, quien es su profesor en la diplomatura de Liturgia que está cursando. “En un encuentro de comisiones de liturgia me preguntó si quería darle una mano con la preparación de la liturgia en Paysandú. Al principio le dije que me dejara preguntarle a mi obispo. Monseñor Héctor dijo que sí y ahí le confirmé al padre Martín”, relató.

La celebración tuvo lugar en el parque París-Londres, con la misa del Santo Padre en Paysandú.

Para Bentancour, haber sido convocado es una experiencia que vive desde la fe. “Para mí es una gracia de Dios. Sé que la Virgen anda detrás de todo esto. Como en Caná, la escucho a ella que me dice: ‘Hacé todo lo que te diga’”.

Sin embargo, más allá de la responsabilidad y la cercanía que tendrá con el Pontífice, el religioso insistió en que lo central del acontecimiento es el mensaje que llega con su visita. “Lo más importante de todo esto es lo que viene a traernos el Papa: la noticia de que Jesús está vivo y nos quiere vivos. Es el pastor que visita a sus ovejas”, sostuvo.

Tras haber finalizado su tarea en Paysandú, Bentancour regresará a su comunidad en Victoria para sumarse a la delegación de la Diócesis de Gualeguaychú que viajará a Luján el martes por la mañana.