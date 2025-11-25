Durante los días 21, 22 y 23 de Noviembre se disputó la Final Nacional de Tiro con Arco en la modalidad aire libre en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con casi 300 arqueros disputando el torneo Gualeguaychú fue con 3 representantes de nuestra ciudad dejando una excelente actuación por parte de los arqueros del club Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG).

Resultados de la final Nacional de Tiro con Arco modalidad aire libre

Categoría Compuesto sub18

- Carlos Della Penna, plata.

Subcampeón Nacional

EQUIPO (trínomio)

- Valli Tomás, plata

Categoría Recurvo sub 21 WA.

Subcampeón

MIXTO (dupla)

- Tomás Valli- Bronce. Categoría Recurvo Sub 21 WA.

INDIVIDUALES

- Categoría Recurvo WA

-Valli Tomás

- puesto 6° a nivel Nacional.

- Categoría Barebow

- Alejandro Penna Della Penna⁩

Puesto 4° nivel nacional con la categoría más numerosa.