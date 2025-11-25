GUALEGUAYCHUENSES EN TUCUMÁN
Tres representantes locales disputaron con una gran actuación la Final Nacional de Tiro con Arco al aire libre
Durante los días 21, 22 y 23 de Noviembre se disputó la Final Nacional de Tiro con Arco en la modalidad aire libre en la ciudad de San Miguel de Tucumán, con casi 300 arqueros disputando el torneo Gualeguaychú fue con 3 representantes de nuestra ciudad dejando una excelente actuación por parte de los arqueros del club Tiro con Arco Gualeguaychú (TCAG).
Resultados de la final Nacional de Tiro con Arco modalidad aire libre
Categoría Compuesto sub18
- Carlos Della Penna, plata.
Subcampeón Nacional
EQUIPO (trínomio)
- Valli Tomás, plata
Categoría Recurvo sub 21 WA.
Subcampeón
MIXTO (dupla)
- Tomás Valli- Bronce. Categoría Recurvo Sub 21 WA.
INDIVIDUALES
- Categoría Recurvo WA
-Valli Tomás
- puesto 6° a nivel Nacional.
- Categoría Barebow
- Alejandro Penna Della Penna
Puesto 4° nivel nacional con la categoría más numerosa.