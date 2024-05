El edificio es impactante, y eso que sólo está terminada la obra gris. Está ubicado entre Perito Moreno, bulevar Montana, Nogoyá y Puerto Argentino. El terreno abarca unos 13.412 metros cuadrados y la obra planificada posee una superficie total de 10.160 y un desarrollo en subsuelo, planta baja y cuatro niveles superiores.

La idea, allá por diciembre de 2020 cuando comenzó la obra, era concentrar todos los destacamentos judiciales que hoy están dispersos por la ciudad, afrontando el gasto mensual de alquiler. Sin embargo, ante la paralización de la obra pública y el no envío de fondos a las provincias, sumado al ajuste que lleva la Provincia, el edificio de Tribunales está destinado a ser durante varios años un nuevo elefante blanco.

“Se terminó hace un par de meses la primera etapa, que era la obra gris, el grueso de la estructura. Eso en octubre del año pasado se frenó porque intuimos desde el STJ que iba a ver un parate en el flujo de fondos, que fue lo que después sucedió. Por suerte pudimos frenar antes de asumir los otros compromisos para la segunda y la tercera etapa, que está planeado hacerlas de manera conjunta. Para llevarlas a cabo, estábamos hablando en febrero de unos 14 o 15 mil millones de pesos, hoy deben ser unos 20”, detalló acerca del estado de la obra Leonardo Portela, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El juez gualeguaychuense reveló a Ahora ElDía que “La Provincia no nos está entregando plata para obra pública, desde que asumió (Rogelio) Frigerio no ha llegado un peso. Nosotros tenemos un presupuesto que se divide en tres partes: funcionamiento, obras públicas y bienes de uso. Solamente nos están dando la parte de funcionamiento, y con eso más algunos ahorros estamos pagando todo lo que es mantenimiento edilicio”, explicó.

A su vez, Portela adelantó que “lo que si tenemos es el compromiso del Gobernador para la semana que viene de empezar a liberar algo de dinero para obra pública; esperemos que se pueda concretar, pero no tenemos certeza de los montos ni de la regularidad que van a tener, por eso no podemos proyectar”, sostuvo, y ejemplificó: “Si nos darían mil millones de pesos por mes podríamos arrancar con el edificio de Gualeguaychú y en 20 meses lo terminamos, pero esa proyección no la podemos hacer porque la Provincia no la puede hacer, no sabe que fondos tiene ni que va a tener, entonces lo que vamos a poder hacer son obras muy chicas o mantenimiento”.

De esta manera, la obra está muy lejos de reanudarse. Tal es así, que Ahora ElDía fue hasta el lugar y se encontró con que los trabajadores estaban retirando todos los elementos de construcción de la empresa.

“Estamos levantando campamento, tenemos que llevar todo esto a la empresa y listo”, comentó uno de los albañiles, que no tiene una buena sensación con respecto a lo que ocurrirá. “Esto va a estar parado mucho tiempo; ya se quedaron sin trabajo un grupo grande de compañeros”, expresó el trabajador.

Con respecto a la primera etapa de la obra, el presidente del STJ marcó que fue financiada íntegramente por la Provincia. “Siempre las obras públicas nuestras pasan por la Provincia, luego el Gobierno a veces consigue créditos del Banco Interamericano o del Banco de Desarrollo, pero nosotros no tenemos arreglos directos con gente ajena a la Provincia, siempre son ellos los que gestionan y lo derivan al Poder Judicial”, detalló, y agregó que “lo que podemos hacer es ir a pedir que se gestione para continuar esta obra, pero no se advierte como una cuestión urgente, ya que hay algunas jurisdicciones en Entre Ríos que están sin edificio propio, compartiendo oficinas con otras reparticiones, y están en una necesidad mucho más acuciante que la de Gualeguaychú, que tarde o temprano la obra se va a hacer, pero no es algo urgente, ya que hay un edificio propio, que es viejo (tiene 130 años) y que se alquilan otros, que la idea es justamente dejar de alquilar, pero en lo inmediato no se puede”.

Consultado acerca de la repercusión de la postura del Gobierno nacional sobre la obra pública, Portela planteó que “entiendo que sí, han retirado un montón de fondos que giraban de distintos programas de Nación a Provincia, que con ese dinero cubría algunos sectores de la economía y le quedaban disponibles fondos de la recaudación para obras públicas, ahora está destinando todo lo que recauda a mantenimiento, lamentablemente la Provincia está envejecida en lo que es infraestructura, en caminos, escuelas y hospitales”, aseveró.

Finalmente, sobre el impacto de los fondos que no ha recibido el Poder Judicial y si esto repercute en los procesos (demoras) de los juicios y demás trámites administrativos, el juez aclaró que “el dinero para el funcionamiento lo estamos recibiendo, para pagar la luz, para comprar biromes, papeles… no para bienes de uso importante como podría ser un vehículo para transportar detenidos y no lo estamos recibiendo para las obras”, concluyó.