Por Mónica Farabello

Médanos conformó su primer destacamento de Bomberos y Trinidad comenzó a pensarlo una y otra vez, pero ¿sería aceptada para hacer la capacitación?

La idea dio vueltas en su cabeza una y otra vez, hasta que se animó a contárselo a su mamá… ¿Y si pregunto y me saco la duda?

Con apenas 21 años es una mujer muy valiente y que no se detiene ante ningún obstáculo. En diálogo con Ahora Cero Radio contó que en realidad “no sabía que tenía esta vocación; no me imaginé nunca en mi vida que podía llegar a ser bombero. Fue algo de improviso. Esto surgió por un incendio grande que hubo una estancia de La Paloma en Médanos. Luego se hizo una reunión en la escuela para formar y capacitar bomberos”.

“Me hice muchas preguntas primero, y un día, estaba con mi mamá y le digo, si yo soy bombera, vos también. Entonces la llevo conmigo y yo le preguntaba cuando estaba en la reunión: ¿Será que podré ser bombera; me dejarán? Y entonces fue todo muy raro, y en un momento me animé a preguntar y la verdad sin respirar me dijeron que sí. Ahí empecé la capacitación y la verdad que fue hermoso”.

¿Y cómo fue la capacitación que tuviste que hacer?

-La verdad no me costó mucho porque yo soy muy abierta. No tengo problema, me gusta mucho aprender y más que nada cuando algo me interesa. Entonces los exámenes los rendía como todos mis compañeros y me encantó.

Otros exámenes que eran con movimientos como un rescate vehicular para sacar a una persona, lo que hacíamos era, que yo me ponía para que me hagan los movimientos a mí, entonces yo los percibía en mi cuerpo y después se lo practicaba alguno de mis compañeros que se capacitaban conmigo para ver si me salían bien o no.

¿Recibiste ayuda de tus compañeros? ¿Sentiste camaradería?

-La verdad que sí, fue hermoso. Quiero seguir compartiendo con ellos. Hasta ahora no he tenido que salir a un incendio, solo en una práctica que hicimos con un fuego controlado en Médanos. Ahí sí estuve participando y estuvo buenísimo; aprendí un montón.

¿Qué otras cosas haces en tu vida cotidiana?

-Ahora estoy yendo a las capacitaciones con los bomberos todos los viernes cada 15 días hasta que podamos arreglar un poco el cuartel.

También estudio educación física en Uader en Gualeguay y también entreno para hacer atletismo. Mis pruebas son 100 y 200 metros; salto en largo también.

¿Qué mensaje le dejarías a la gente que se abruma por una limitación?

-A veces nos quedemos con las cosas que nos pasan, las que no son muy lindas o problemas que tenemos en la vida. Yo les digo, que tratemos de superarlo y siempre hay un lugar que es difícil de encontrar, pero siempre, en algún momento, está ese lugarcito donde vos te vas a sentir bien, donde las tus compañeros y amigos te van a ayudar.

Siempre se puede salir adelante y siempre se puede lograr todo lo que querés en tu vida y cumplir todos los sueños que tengas y las metas que te hayas propuesto en algún momento.