Se registró este lunes por la noche un grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial 44, en acceso a Federación, donde madre e hija que se trasladaban en moto fueron embestidas por un auto que luego volcó. En las últimas horas se confirmó que una de las víctimas sufrió la amputación de una de sus piernas debido a la gravedad de las heridas.

Según supo AHORA, la adolescente gravemente lesionada es Rosario Fracalossi, quien este miércoles 13 de mayo cumplirá 15 años. Su familia le tenía preparado un festejo especial, incluso con un pasacalles que estaban terminando de confeccionar para esta noche. Sin embargo, todo cambió repentinamente.

Fracalossi se encuentra internada en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde fue derivada con una grave lesión y avanzaba un equipo interdisciplinario para atenderla junto a psicólogos por la amputación de su pierna. La noticia genera gran consternación, debido a que la chica era deportista: practicaba patín y vóley.

En tanto, la madre, Victoria Quintana de 33 años, también fue hospitalizada en Chajarí, con lesiones de menor consideración. Se aguardan novedades sobre el detalle de los politraumatismos sufridos. Para ambas, se viralizó un pedido de oración para la pronta recuperación.

Un policía involucrado

Un funcionario policial es uno de los conductores involucrados en el grave siniestro vial ocurrido en Federación. Desde la Jefatura Departamental enviaron un comunicado a AHORA en el que confirman la participación del efectivo en el hecho, que dejó como saldo a la madre e hija con graves lesiones.

El hecho se registró alrededor de las 21:30 del lunes en la intersección de la Ruta Provincial N° 44 y calle Gaucho Rivero. De acuerdo al reporte policial, en el lugar se constató la participación de un automóvil Volkswagen Bora —conducido por el funcionario policial—, una camioneta Chevrolet al mando de un joven de 20 años y una motocicleta Corven 110 cc en la que se trasladaban las dos mujeres.

Asimismo, el avance de las tareas periciales permitió identificar un cuarto vehículo involucrado, una Mercedes Benz Sprinter conducida por un hombre mayor de edad. Tras el impacto, los heridos fueron trasladados inicialmente al hospital local y luego derivados al Hospital Masvernat de Concordia debido a la complejidad de sus cuadros.

Fuente: AHORA