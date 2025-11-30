Con un inicio defensivo sólido, Central clavó un parcial de 10-0 que obligó al banco de Lanús a solicitar rápidamente tiempo muerto. Tras el minuto, la visita ajustó su ejecución en ataque y logró ponerse en partido (10-6). Aun así, el Rojinegro mantuvo la intensidad en la marca y, pese a cierta irregularidad ofensiva, cerró el primer cuarto con una ventaja de ocho puntos.

El comienzo del segundo período mostró mejor al Granate, que encontró fluidez y gol desde la banca: el juvenil Tiziano Prome lastimó en la pintura y Di Muccio aportó desde el perímetro. Con ese impulso, Lanús igualó el marcador en 18-18 y obligó a Martín Pascal a solicitar tiempo para frenar el envión rival.

Fotografía: Damián Cáceres

Tras el minuto, Central corrigió en ambos costados y, a partir de su solidez defensiva, pudo correr la cancha para recuperar el liderazgo. En el tramo final del cuarto afinó la puntería desde tres puntos, y un bombazo de Montani le permitió tomar una diferencia de seis luego de la paridad lograda por Lanús. Y cuando quedaba 1.5 segundos en el reloj, Cristián Pérez convirtió un triple desde más de siete metros para que los dirigidos por Pascal se fueran al descanso largo con una ventaja de diez puntos.

Al igual que en el segundo, el Rojinegro comenzó el tercer cuarto con el dominio de Lanús en los dos canastos. En ofensiva la visita desnivelo con un gran pasaje del extranjero Henry en la pintura y se colocó a dos (40-42)

Fotografía: Damián Cáceres

A Central le costó sostener su ritmo defensivo y en ataque se mostró errático en los tiros de campos, sumando sus primeros puntos desde la línea. Hasta que un triple de Pividori -casi en el ecuador- le permitió ganar en confianza en ambos tableros, porque ajustó en defensa y encontró vías de gol con los rompimientos al canasto (desequilibrante Pividori en esa faceta) y también en los lanzamientos externos con Pérez y Zenclussen aportando desde esa faceta.

Con esa racha, el local llegó a sacar una máxima de 13 puntos (53-40). No obstante, la visita reaccionó sobre el final y, aprovechando algunos desajustes, redujo la diferencia a ocho puntos y dejó el partido abierto para el último capítulo.

Fotografía: Damián Cáceres

En un último cuarto de alta intensidad, Central ingresó mejor apoyado en el aporte ofensivo de Cristián Pérez —autor de 7 puntos en ese tramo— y en las resoluciones de Reynoso, lo que le permitió volver a despegarse a diferencia de dos dígitos (72-60).

Sin embargo, Lanús, un equipo igualmente duro en la marca, logró frenar el dominio local y encontró espacios para correr la cancha. Frente a ese envión, los dirigidos por Pascal recurrieron a cortar con falta, pero desde la línea de libres el Granate fue efectivo y redujo la distancia a cinco puntos (67-72), dejando planteado un cierre cargado de dramatismo.

Y en los minutos decisivos, la energía defensiva del equipo, el oficio de Mario Ghersetti y un triple clave de Zenclussen terminaron de encaminar a Central hacia su cuarto triunfo de la temporada, resultado que lo deja con un récord de 4 victorias y 3 derrotas en la Conferencia Sur.

Fotografía: Damián Cáceres

-Síntesis-

85/75

Central Entrerriano: Cristian Pérez 17, Cristian Zenclussen 15, Nicolás Reynoso 11, Aquiles Montani Wortzel 9 y Mario Ghersetti 14 (fi), Johu Castillo 2, Marcos Panozzo 2, Lautaro Pividori 10, Juan Siboldi 5 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Lanús: Joaquín Noblega 5, Edgard Merchant 7, Michael Henry 18, Brandon Spearman 6 y Sebastián Chaine 2 (fi), Martín Franchino 3, Lucas Di Muccio 6, Alejo Sacchi 9, Lucio Reinaudi 6 y Tiziano Prome 13. Entrenador: Manuel Anglese

Parciales: 18-11, 40-30 y 61-53.

Árbitros: J. L. Lugli – M. Pietromónaco.

Estadio: J. M. Bértora.