El domingo se disputaron los choques correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos, donde se dieron los siguientes resultados: Fournier Green (Paraná) 13 - Juana Azurduy (Concordia) 3; La Masía (Concordia) 2 - Rosario Central C 3; Newell’s de Rosario – 3 - Florida Club (Metropolitana) 1; Semilleros (Las Colonias) 3 - Sportivo Santa Fe 0; Arnold Futsal (Concordia) 4 - Social Zona Sud (Rosario) 3; Banco Santa Fe (Rosario) 6 - Cañadón Seco (Caleta Olivia) 4; Nolting B (Metropolitana) 3 - Camioneros (Paraná) 0; Barrio Cacique (Gchú.) 2 Padilla Futsal (Metropolitana) 3; Villa Mitre (Metropolitana) 8 – CEF Nº 6 (Gchú.) 3; Banco Nación B 3 – San Lorenzo (Gchu.) 2; Drysdale (Metropolitana) 3 – Tigre (Gchú.) 2; Juventud Unida 5 – La Caleta (Viedma) 3.

Por la segunda fecha, Fournier Gren superó a Padilla Futsal 4 a 2, Rosario Central B goleó a Juana Azurduy 10 a 1, Drysdale de Metropolitana superó a Cañadón Seco de Caleta Olivia 5 a 2, Sportivo Santa Fe superó a Florida Club 4 a 3, Nolting B dio cuenta de La Caleta de Viedma 5 a 1, Villa Mitre superó a Rosario Central C 4 a 0 y San Lorenzo logró un importante triunfo frente a Arnold Futsal de Concordia 2 a 1.

En los partidos que completaron la fecha, Juventud Unida derrotó a Camioneros de Paraná 5 a 3, Barrio Cacique logró un convincente triunfo ante Juana Azurduy de Concordia por 12 a 3, CEF Nº 6 derrotó 9 a 6 a La Masía de Concordia y Tigre cayó contra Banco Santa Fe por 4 a 2.

Los partidos programados de la tercera fecha serán los siguientes: 9.00 Newell’s – Samilleros (Cancha 1) y Sp. Santa Fe – Los Pichones (Cancha 2); 14.00 La Masía – Villa Mitre (Cancha 1) y Drysdale – Banco Santa Fe (Cancha 2); 15.30 Camioneros – La Caleta (Cancha 1) y Padilla Club – Rosario Central C (Cancha 2); 17.00 Banco Nación B – Arnold Futsal (Cancha 1) y Los Pichones – Florida Club (Cancha 2); 18.30 Newell’s – Sp. Santa Fe (Cancha 1) y Cañadón Seco – Tigre (Cancha 2); 20.00 Fournier Gren – Barrio Cacique (Cancha 1) y Rosario Central C – CEF Nº 6 (Cancha 2); 21.30 Nolting B – Juventud Unida (Cancha 1) y Social Zona Sub – San Lorenzo (Cancha 2).