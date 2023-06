En el Parque Unzué, Carpinchos tuvo una convincente labor para derrotar a San Martín de San Jaime de la Frontera por 28-12 y conservar su buen andar en el Top-6 Provincial.

Los tantos del conjunto dirigido por Juan Pablo Pasetti fueron a través de un penal de Juan Alberto Faiad, dos trys de Juan Martín Dumón, un try de Héctor Ferreyra convertido por Faiad y un try del propio Juan Alberto Faiad que acertó la conversión, para sumar además punto bonus por conseguir cuatro trys.

La formación de Carpinchos fue con Manuel Sittner Almada, Juan Francisco Larrivey, Héctor Ferreyra, Victorio Bocalandro, Martín Gómez, Lucas Álvarez, Frbrizio Bernigaud, Juan Martín Dumón, Tomás Fraccarolli, Juan Boari, Valentín Olavarría, Gian Marco Marchetti, Juan Alberto Faiad, Joaquín Ancherama y Jonathan Pusch, ingresando durante el partido Claudio Albornoz, Benjamín Abelenda, Bruno Adamo, Juan Ciarlelli y Matías Caccia.

Central, sólido en Concordia

Central Entrerriano volvió a sumar un triunfo importante en condición de visitante para seguir metido en la pelea de los primeros lugares de las posiciones. En Concordia, el conjunto Rojinegro no dejó dudas y derrotó con claridad a Salto Grande por 43-15 para sumar punto bonus.

Los tantos de Central fueron por intermedio de dos trys de Lucas Burzaco, uno convertido por Juan Pablo Gusmerolli, un try de Francisco Folmer, un try de Matías Guidoni convertido por Juan Pablo Gusmerolli, otro try de Agustín Espósito convertido por Gusmerolli, que cerró una brillante tarde anotando un penal y sobre el cierre del partido marcó el último try de Central con su respectiva conversión.

El equipo centralista formó con Damián Campostrini, Juan Piri Bogoni, Matías Guidoni, Jonathan Casco, Lucas Burzaco, Agustín Espósito, Matías Ayuso, Iván Rébora, Agustín Barrere, Martín Cincunegui, Juan Pablo Gusmerolli, Ariel Benedetti, Andrés Farabello, Nicolás Bertana y Diego Romero, ingresando durante el juego Pablo Cíceri, Álvaro Ramos, Juan Muller, Renato Veronesi, Ariel Folmer y Francisco Folmer.

RESULTADOS

Carpinchos 28 – San Martín SJ 12; Salto Grande 15 – Central Entrerriano 43; Espinillos 20 – Colón RC 5.

POSICIONES

Central Entrerriano 25; Carpinchos (x) 23; Espinillos (x) 21; Salto Grande y San Martín 9; Colón RC 4. (x) Carpinchos y Espinillos adeudan un partido entre sí.