Juventud Unida, con tanto de Luis Kreick, se impuso al Celeste por 1 a 0. El único gol lo anotó el centrodelantero desde el punto del penal con un fuerte derechazo ala izquierda del arquero Gustavo Gallay que se tiró al otro palo.

La victoria Decana no admite discusiones, salvo algunos pasajes del juego, fue superior y el que más propuso. Generó situaciones ante un Defensores que en un par de llegadas dejó en evidencia algunas flaquezas en la última línea Albiceleste.

El primer tiempo terminó igualado 0 a 0, gracias a Gallay que sacó con esfuerzo un tiro libre de Gastón Palacios y desvió con lo justo un cabezazo de Kreick que pedía red. Defensores tuvo una muy clara que no supo aprovechar.

En el segundo tiempo, Juventud fue más agresivo, se impuso en lo físico ante un Defensores que se fue recostando contra los dominios de Gallay, arquero que salvó dos claras hasta que Diego Irigoyen, juez del partido, cobró una mano en el área, que Luis Kreick tradujo en gol, el único del partido, el que le dio la victoria a Juventud que siguió llegando y rebotando contra un arquero que sacaba todo, hasta que Gallay salió fuera del área cortando la acción con mano según Irigoyen, sacándole el juez una segunda amarilla seguida de una Roja. El arquero juró que la tapó con el pecho, pero el árbitro estaba muy cerca y no dudó.

Ganó Central Entrerriano

En cancha de Pueblo Nuevo, el Rojinegro se impuso a Unión del Suburbio por 3 a 1. Tobías Braun, Andrés Kuiyán y Alejandro Cepeda marcaron los tantos de Central, mientras que Maximiliano Checuz de penal había adelantado a Unión.

El viernes en el Municipal, Sud América derrotó a Sarmiento 2 a 1 con tantos de Daniel Robles y Federico Domínguez, mientras que Marcelo Melgar hizo el tanto de la Tromba. El lunes en Urdinarrain, Juventud Urdinarrain recibirá a Cerro Porteño, mientras que quedó postergado del choque entre Central Larroque y Deportivo Urdinarrain.

Primera B

Por el ascenso, Sporting derrotó a La Ribera por 2 a 0, mientras que Black River superó a Isleños Independientes por 4 a 2. En el restante encuentro de la tarde, con goles de Ivar Abrego, Luciano Schwindt, Cristian Blanco y Juan Ramos, Deportivo Gurises se impuso a Camioneros 4 a 0.

Finalmente, Independiente y Sportivo Larroque igualaron 2 a 2 en el Municipal, mientras que el domingo completarán La Vencedora ante Pueblo Nuevo también en el Municipal.