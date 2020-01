Triunfos de Schwartzman y Delbonis en la primera ronda de Australia

El "Peque" necesitó una hora y cuarenta y cinco minutos para sentenciar el duelo con el sudafricano.

Después del encuentro, el argentino evitó quejarse por la postergación de su partido, que debía disputarse el lunes pero que fue reprogramado por las lluvias. Y el "Peque" se mostró ilusionado con llegar lejos en el torneo.

"En estos partidos, cuando tenés la oportunidad, hay que aprovecharla para no sumar horas y llegar mejor a la segunda semana", aseguró el 20° del ranking.

Su próximo rival será el joven español Alejandro Davidovich (88°), que derrotó por 4-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2 al eslovaco Norbert Gombos.

"Yo miro muchos videos de partidos enteros para ver lo que hacen mis rivales. Pero cuando saltás a la cancha, a veces sirven los datos y a veces no", dijo Schwartzman, que apenas conoce de vista a su próximo adversario.

El español también tendrá horas de estudio antes del partido del miércoles. "No tengo muy visto a Schwartzman pero sé que es un jugador muy rápido y que falla muy poco, es un tenista muy sólido", comentó el tenista de 20 años.

Quien también se unió a Schwartzman y Pella fue Federico Delbonis. El azuleño (76° del ranking) venció cómodamente al portugués Joao Sousa (59°). Fue por 6-3, 6-4 y 7-6 (2). Y en la próxima ronda el argentino chocará con el número 1 del mundo, Rafael Nadal.

"Me estoy sintiendo muy bien, me noto ágil y con muchas fuerzas, eso es muy importante para afrontar una temporada larga", remarcó Delbonis. Y sobre el partido con Sousa analizó: "Tenía que correr porque no había otra salida, pero lo hice bien y pude llevarme un partido en tres sets. Estoy contento con este triunfo".

Ahora, deberá descansar de cara al desafío más difícil: enfrentar a Nadal. "Estos partidos me gustan mucho y los quiero disfrutar, aunque para ganar uno tiene que hacer muchas cosas antes", destacó.

El historial con Rafa lo tiene, además, 0-3 y en ninguna de ellas Delbonis logró más de tres juegos por set. "Los tres partidos que jugué con él no me dejó opciones casi para jugar, espero que se dé otro partido, poder buscar y molestarlo, que no me domine", deseó.

Por su parte, Leonardo Mayer quedó eliminado en su presentación. El correntino (101° de la ATP) cayó por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4 frente al estadounidense Tommy Paul (80°), en dos horas y 39 minutos de acción.

Ahora, Paul chocará con el búlgaro Grigor Dimitrov (18° preclasificado), que el lunes había derrotado al cordobés Juan Ignacio Londero.

Tampoco fue un buen martes para Marco Trungelliti (210°), que estaba perdiendo 1-0 en el primer set cuando las precipitaciones obligaron a la suspensión el lunes. Un día más tarde, el estadounidense Tennys Sandgren (68°) lo despachó en sets corridos, por 6-1, 6-4 y 7-5. El italiano Matteo Berrettini (8°) será el próximo adversario del norteamericano.