“Los entrerrianos podrán ir a las urnas, ver a quién votar en una sola boleta y elegir, es tan sencillo como eso”, destacó el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, respecto a la Reforma Política y Electoral que impulsa la provincia “La lista sábana no ayuda a cristalizar correctamente la voluntad del elector”, afirmó.

En el primero de los tres debates que la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) organiza sobre la Reforma Política y Electoral, el Ministro de explicó que "permitirá que los entrerrianos puedan votar más fácil y claro".

Luego de la apertura y el mensaje del gobernador Rogelio Frigerio, en el inicio del ciclo de debate "Nuevos escenarios de la democracia", Troncoso expuso sobre el proyecto de Reforma Política y Electoral.

Troncoso dijo que "los entrerrianos podrán ir a las urnas, ver a quién votar en una sola boleta y elegir, es tan sencillo como eso. Basta de complicaciones. La lista sábana no ayuda a cristalizar correctamente la voluntad del elector". Y explicó que la reforma va a beneficiar a los partidos porque les va a permitir "competir en igualdad de condiciones y con reglas claras, porque toda la oferta electoral va a estar en una sola boleta".

La exposición también contó con la participación del ex secretario de Asuntos Políticos e Institucionales de la Nación y ex diputado nacional, Adrián Pérez; la profesora de Derecho Constitucional en UNL, Mariela Uberti; y la actual intendenta de Paraná y ex legisladora, Rosario Romero.