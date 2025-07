El Ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia Manuel Troncoso pasó por la mañana de Ahora o Nunca y se refirió a la posibilidad de construir una alianza electoral con la Libertad Avanza de cara a las elecciones de medio término, en medio de tensiones entre los gobernadores y el Gobierno Nacional.

“El tango se baila de a dos, y la situación actual no va erosionar nada, siempre y cuando haya una voluntad de encuentro y de dejar los puente tendidos. Nosotros tenemos que entender que no se trata de quien saca más pecho sino, cómo podemos de forma inteligente traducir en una boleta la voluntad de nuestros votantes. Lo que nos dicen en la calle es ‘déjense de joder, no pueden ir separados’. En la provincia compartimos votantes del gobierno nacional, eso se vio en todo lo que fue la evolución electora desde 2021, cuando el gobernador ganó como diputado y luego, en la elección a gobernador. Nosotros tenemos esa mirada, compartimos electorado y, ¿vamos a ir por separado? Es irracional pensar en eso, tenemos que tener la madurez política de que el conflicto (entre gobernadores y el gobierno nacional), no dañe un acuerdo pero sobre todo que no dañe a la gente”, apuntó Troncoso.