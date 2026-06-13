El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que está prevista la firma de un acuerdo de paz con Irán el domingo y la reapertura del estrecho de Ormuz justo después de eso.

“Está planeado que se firme el acuerdo mañana, e inmediatamente después de eso, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos”, publicó Trump en Truth Social.

El comentario del mandatario norteamericano llega luego de que el gobierno de Pakistán -que actúa como mediador entre ambos países- señalara que el acuerdo podría firmarse en las próximas 24 horas.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en un mensaje en la red social X.

Al respecto, Trump afirmó que Irán renunció a sus ambiciones de tener un arma nuclear y agregó que “no habrá intercambio de dinero” entre los países.

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Barack Hussein Obama’s Deal with Iran, the JCPOA, was an easy, beautiful, smooth road to a Nuclear Weapon, which Iran would have had six years ago, and would have used long before… pic.twitter.com/CYTkuCC0Fs — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 13, 2026



“Ya no quieren un arma nuclear, ni la tendrán, ya sea mediante compra, desarrollo o cualquier otra forma de adquisición. Nuestra relación con Irán es muy diferente y mucho mejor que la que tuvieron administraciones anteriores. A diferencia de los cientos de miles de millones de dólares que Obama les entregó, incluidos US$1.700 millones en efectivo contante y sonante, no habrá intercambio de dinero”.

El presidente estadounidense adelantó que entrarán en territorio iraní “cuando todo esté en calma” para recuperar el uranio y luego lo destruirán de manera definitiva, ya sea en Irán o en los Estados Unidos.

Sin embargo, Trump lanzó una advertencia en caso de que no lleguen a firmar el tratado de paz pactado para el domingo: dijo que poseen una “alternativa definitiva” para usar contra Irán, haciendo alusión a una nueva ofensiva contra el país de Oriente Medio.

“Esperamos trabajar junto a Irán y a todo Oriente Medio durante muchos años en el futuro. Ojalá todo este proceso se desarrolle de forma rápida, sencilla y sin contratiempos”, concluyó el presidente en su red social.