En medio de un clima de máxima tensión por los operativos militares norteamericanos en el Caribe y tras afirmar que “muy pronto” podrían empezar las operaciones terrestres en Venezuela, el presidente Donald Trump advirtió este sábado que el espacio aéreo del país sudamericano debe considerarse “cerrado en su totalidad”.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió el mandatario en su red Truth Social, un mensaje que encendió alarmas sobre la posibilidad de una escalada en la disputa con el régimen de Nicolás Maduro.

Trump -quien está en su club Mar-a-Lago, en Palm Beach- no especificó si Estados Unidos iniciará ataques contra Venezuela ni cuándo, pero en los últimos días insinuó que las fuerzas norteamericanas que se concentran desde hace semanas en el Caribe podrían extender pronto su serie de ataques contra embarcaciones presuntamente de “narcoterroristas” a operaciones terrestres.

“Empezarán muy pronto”, había dicho el líder republicano en un mensaje el jueves a miembros de las Fuerzas Armadas con motivo de la celebración del día de Acción de Gracias en Estados Unidos. La Casa Blanca no respondió a solicitudes para explicar por qué Trump advertía a los aviones que no volaran sobre Venezuela.

Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó con dureza la declaración de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano y calificó el anuncio como una expresión de “pretensiones coloniales” hacia América Latina. En un comunicado oficial, Caracas exigió “respeto por su espacio aéreo” y advirtió que no aceptará “órdenes ni amenazas extranjeras”, en una nueva escalada retórica que refuerza el choque diplomático entre ambos países.