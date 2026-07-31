La llamada Junta de Paz alcanzó el jueves un acuerdo para el "desarme completo" de Hamás y de todos los demás grupos armados en la Franja de Gaza, afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales.

"Este histórico acuerdo constituye un paso crucial para que Gaza quede finalmente bajo el gobierno de una nueva administración palestina, que trabajará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino", escribió Trump en su red Truth Social.

"Al mismo tiempo, Israel tendrá la seguridad que merece, con Gaza dejando de ser utilizada como una base para ataques terroristas", añadió. Según Trump, el acuerdo se implementará en fases estructuradas.

Indicó que, a medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y una fuerza internacional de estabilización trabajará junto con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de la seguridad en Gaza. También señaló que Egipto, Qatar y Turquía contribuyeron a facilitar el acuerdo en calidad de mediadores.

Fuente: NA