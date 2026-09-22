El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra Irán durante su intervención ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde repasó la política exterior de su administración y defendió las acciones militares estadounidenses en Medio Oriente.

El mandatario planteó que deberá tomar una decisión sobre los próximos pasos frente a Teherán y presentó como alternativas la negociación de un acuerdo o una nueva escalada militar.

"Tengo que tomar una decisión muy importante. Haremos un trato con Irán que les permita reconstruir y crear un país más grande del que tenían antes, tal vez uno de los países más grandes de Medio Oriente o incluso del mundo. O los aniquilo, aniquilo la república de Irán definitivamente para no darle la oportunidad de destruir ni matar a otros países", dijo Trump.

as declaraciones se produjeron después de que el mandatario ya hubiera señalado públicamente que evaluaba cómo continuar la ofensiva contra el régimen iraní. Días antes, aseguró en una entrevista con Axios que se encontraba ante una “gran decisión” sobre la posibilidad de retomar ataques a gran escala.

Trump volvió a advertir sobre el programa nuclear de Irán

Durante su exposición, Trump reiteró que uno de los objetivos centrales de Washington es impedir que Irán obtenga armas nucleares y reivindicó las operaciones militares ordenadas por su administración.

Trump intensificó su postura contra Irán. Archivo

"Irán eran los matones del Medio Oriente, pero ya no. Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear. A nivel político he sido inquebrantable", afirmó el republicano.

El presidente estadounidense también afirmó que previamente había intentado alcanzar una salida negociada con Teherán: "Hice negociaciones con Irán, le ofrecí cooperación económica para que terminara con su programa nuclear y su apoyo al terrorismo pero ellos dijeron que no".

"Se negaron, fue un grave error. Con la operación del ´martillo de medianoche´ el ejército de EEUU acabó con ese programa nuclear", agregó Trump.

La administración estadounidense sostuvo durante los últimos meses que sus operaciones militares tuvieron entre sus objetivos destruir capacidades misilísticas iraníes e impedir el desarrollo de armamento nuclear. Esas afirmaciones corresponden a la posición oficial de la Casa Blanca sobre los resultados de las operaciones.

El estrecho de Ormuz, otro de los ejes del discurso

Trump también se refirió a la situación de las rutas marítimas en Medio Oriente y agradeció el respaldo internacional a una resolución contra ataques a embarcaciones comerciales.

"Quiero dar las gracias a Naciones Unidas por votar en favor de una resolución que condenaba los atentados terroristas asquerosos de Irán contra los navíos mercantes", dijo.

"En el estrecho de Ormuz está fluyendo más petróleo que en el comienzo de la guerra", manifestó el mandatario ante representantes de todo el munfo.

La situación del estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos de tensión por su relevancia para el transporte internacional de hidrocarburos y por las consecuencias económicas del conflicto.

Trump rechazó una regulación global de la inteligencia artificial

Durante su discurso en Nueva York, el mandatario estadounidense cuestionó las propuestas que buscan establecer reglas globales para supervisar el desarrollo y la utilización de esta tecnología.

Trump dijo rechazar "cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar la inteligencia artificial", en momentos en que distintos actores internacionales impulsan mecanismos de coordinación para establecer normas comunes.

El presidente también anunció un cambio en la terminología que utilizará su administración. Según explicó, el Gobierno estadounidense comenzará a emplear la palabra “superinteligencia” en lugar de inteligencia artificial.

"Suena mucho mejor" que inteligencia artificial y es "mucho más apropiado", declaró Trump durante su intervención.

El mandatario realizó además una fuerte defensa del desarrollo de esta tecnología y destacó la importancia que tendrá la competencia internacional por alcanzar mayores capacidades.

Trump sostuvo que quien consiga imponerse en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial obtendrá una ventaja decisiva frente al resto de los países.

La agenda de la Asamblea General de la ONU

La Asamblea General de las Naciones Unidas reúne esta semana en Nueva York a alrededor de 130 jefes de Estado y de Gobierno, además de ministros y representantes diplomáticos.

Las intervenciones comenzaron con el secretario general de la ONU, António Guterres, y la agenda incluye discursos de dirigentes como Trump, Emmanuel Macron, Luiz Inácio Lula da Silva y Volodímir Zelensky.

Las guerras y crisis en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar aparecen entre los principales asuntos de discusión, junto con sus consecuencias humanitarias y económicas.

Además de los conflictos internacionales, los mandatarios abordarán asuntos vinculados con el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la desigualdad, la financiación educativa y la igualdad de género.

La inteligencia artificial también tendrá un espacio destacado, con discusiones sobre sus beneficios y riesgos y sobre la ausencia de un marco regulatorio internacional común.

La Asamblea se desarrolla además en un escenario de tensiones políticas y financieras dentro de la propia ONU y de cuestionamientos sobre la capacidad de sus organismos para intervenir en los conflictos internacionales.

En ese contexto, la advertencia de Trump hacia Irán volvió a colocar la situación en Medio Oriente en el centro de la discusión internacional, mientras Washington mantiene abierta tanto la posibilidad de una negociación como la de nuevas acciones militares.