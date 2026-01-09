El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fortalecimiento del control estadounidense sobre la industria petrolera venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas el 3 de enero. En una serie de declaraciones desde la Casa Blanca, Trump detalló los planes para que compañías estadounidenses inviertan USD 100.000 millones en la reconstrucción y expansión de la producción petrolera venezolana, resaltando que la administración estadounidense gestionará el ingreso de estas empresas y supervisará la comercialización internacional del crudo.

El mandatario explicó que el objetivo de su gobierno es rehabilitar la infraestructura petrolera venezolana, deteriorada tras años de declive, con la participación de grandes corporaciones del sector. Trump subrayó que la intervención busca asegurar un flujo estable de millones de barriles diarios de petróleo tanto para Estados Unidos como para los mercados globales, apuntando a la reducción de los precios energéticos domésticos y la consolidación de la influencia estadounidense sobre las reservas probadas más grandes del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles.

Trump precisó que el gobierno federal determinará qué empresas tendrán autorización para operar en Venezuela y aseguró que los ingresos por la venta de crudo, acordada en un volumen inicial de entre 30 y 50 millones de barriles, serán controlados por Washington antes de ser transferidos al gobierno interino de Caracas. Además, confirmó la incautación de varios tanqueros vinculados a Venezuela y reiteró que Estados Unidos continuará controlando la exportación, refinación y producción de petróleo venezolano de manera indefinida, con el argumento de impedir que otros actores internacionales, como Rusia o China, se hagan con el control del sector energético en el país sudamericano.