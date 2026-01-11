En un mensaje cargado de hostilidad y con tono de ultimátum, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el cese total de la asistencia petrolera y financiera que Venezuela enviaba a Cuba. A través de su red social Truth Social, el mandatario advirtió que la protección militar norteamericana sobre Caracas anula cualquier influencia de la isla en territorio venezolano.

El giro en la política energética regional ocurre tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar estadounidense que, según Trump, neutralizó a los agentes cubanos que brindaban servicios de seguridad a la anterior gestión.

El fin de la alianza Caracas-La Habana

Trump fue tajante al describir el fin de la relación que sostuvo económicamente a Cuba durante décadas:

Corte total de suministros: "¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!", escribió el presidente en un mensaje que sacudió los mercados energéticos del Caribe.

Fin de los "servicios de seguridad": e l mandatario afirmó que Cuba proporcionó seguridad a los "dos últimos dictadores venezolanos" a cambio de crudo, pero aseguró que esa etapa terminó definitivamente.

Capacidad militar: Trump subrayó que la mayoría de los agentes cubanos en Venezuela fallecieron tras el ataque de la semana pasada y que Caracas ya no necesita "extorsionadores" porque cuenta con la protección del ejército de EE. UU.

Ultimátum diplomático

Más allá del bloqueo energético, el presidente estadounidense lanzó una advertencia directa a la administración cubana para que se siente a la mesa de negociaciones bajo las condiciones de Washington:

Sugerencia de acuerdo: Trump instó a La Habana a alcanzar un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde", sugiriendo consecuencias no especificadas en caso de una negativa.

Protección de Venezuela: el presidente reafirmó que Estados Unidos protegerá a Venezuela con "el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!)" para asegurar que sus recursos no vuelvan a ser desviados hacia la isla.

Esta medida representa un golpe de gracia a la ya debilitada economía cubana, que depende críticamente de las importaciones de petróleo venezolano para su generación eléctrica y consumo interno, en un momento en que la Casa Blanca busca reconfigurar el mapa geopolítico de América Latina.

