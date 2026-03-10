El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes al canal CBS que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada”, porque la república islámica ya no tiene “marina” ni “comunicaciones” ni “fuerza aérea”.

Trump añadió, en una entrevista telefónica, que el conflicto está “muy avanzado” respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

“Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción”, añadió. “Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar”, añadió.

En los últimos días, el presidente estadounidense ha hecho evaluaciones similares de los daños de batalla causados por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero.

Trump, además, mantuvo hoy una conversación telefónica con su par de Rusia, Vladimir Putin, sobre la situación en Irán y el estado de negociaciones bilaterales sobre la guerra en Ucrania, según indicó Yuri Ushakov, asesor diplomático del mandatario, de acuerdo a lo informado por agencias rusas.

“Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán”, declaró Ushakov.

La charla, que el Kremlin calificó de “franca y constructiva”, es la primera entre ambos presidentes en más de dos meses, especialmente desde el ataque estadounidense-israelí contra Irán. Su último contacto fue a finales de diciembre de 2025 y había girado en torno a la búsqueda de un alto el fuego y el fin de la guerra en Ucrania.

La noticia del diálogo entre Putin y Trump trascendió luego de que el primero ofreciera abiertamente este lunes su “indefectible apoyo” al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva israelí-estadounidense.

“Me gustaría reafirmar nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes”, dijo este lunes por la mañana el mandatario del Kremlin. Y añadió que “Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable” de la República Islámica.

“En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación”, afirmó el líder ruso.

Asimismo, la conversación se conoció después de que el presidente norteamericano afirmara que la guerra contra Irán estaba “prácticamente terminada”. Esta declaración impulsó un cierre al alza en Wall Street, revirtiendo las pérdidas iniciales.

Según Trump, el conflicto avanza mucho más rápido de lo previsto: “No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, señaló, según consignó CBS News.

Y agregó: “Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción. No les queda nada. No queda nada en sentido militar”.

Horas más tarde, el presidente estadounidense describió a la guerra en Irán como una “excursión a corto plazo” ante la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en Doral, Florida.

“Nuestro país está yendo realmente bien. Quiero decir, a un nivel que nadie pensó. Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algo de maldad. Creo que verán que va a ser una excursión a corto plazo”, aseguró.

Y agregó: “Ya hemos ganado de muchas maneras, pero no hemos ganado lo suficiente”, dijo y apeló a una “victoria definitiva”.

Al referirse a la muerte del exlíder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, y de otros dirigentes iraníes, Trump añadió que Estados Unidos “no cederá hasta que el enemigo sea totalmente y decisivamente derrotado”.

Además, afirmó: “Si no hubiéramos lanzado ese ataque conjunto, Israel habría sido aniquilado. Habrían tenido un arma nuclear dos semanas. Creo que Irán buscaba apoderarse de Oriente Medio”.

Wall Street cierra al alza y el petróleo baja

Tras las palabras del presidente norteamericano, la Bolsa de Nueva York logró recuperarse: el Dow Jones subió un 0,50%, el Nasdaq un 1,38% y el S&P 500 un 0,83%, tras haber iniciado la jornada con caídas superiores al 1%.

Asimismo, el petróleo moderó su escalada tras declaraciones de Trump sobre el conflicto en Oriente Medio.

Los precios del crudo superaron este lunes la barrera de los 100 dólares por barril, alcanzando niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. La tensión escaló luego de que Irán respondiera a bombardeos de Israel y Estados Unidos con ataques a instalaciones petroleras en Medio Oriente.

Sin embargo, el mercado experimentó un giro tras las declaraciones. Trump mencionó también que evalúa “tomar el control” del Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde transita el 20% del petróleo mundial y que actualmente enfrenta bloqueos en la navegación.

Estas palabras inyectaron calma entre los inversores y distendieron la presión sobre los suministros. Como resultado los precios del crudo se desplomaron en las operaciones electrónicas posteriores al cierre: el Brent cayó un 5,20% hasta los 87,87 dólares, mientras que el WTI retrocedió un 7,47%, situándose en 84,11 dólares. (APFDigital)