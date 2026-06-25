El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará de la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y entregará el trofeo al seleccionado campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La final se disputará el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, ubicado en el área de Nueva York y Nueva Jersey, y marcará el cierre de la Copa del Mundo más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

La confirmación fue realizada por el propio Infantino durante una entrevista con la cadena Fox: “Estaremos juntos con el presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos”, afirmó el dirigente suizo al anunciar una modificación respecto del protocolo habitual utilizado por la FIFA en las últimas ediciones del torneo.

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La decisión vuelve a poner en evidencia la estrecha relación que mantienen Infantino y el mandatario estadounidense desde que Estados Unidos fue designado como uno de los anfitriones del Mundial 2026, organizado conjuntamente con México y Canadá: “Estamos juntos todo el tiempo”, agregó el presidente de la FIFA en tono de broma.

Trump ya tuvo una participación destacada en una premiación futbolística reciente cuando en 2025 entregó el trofeo al Chelsea tras la conquista del Mundial de Clubes frente al Paris Saint-Germain en Nueva Jersey, y su permanencia en el escenario durante los festejos encabezados por el capitán Reece James generó críticas y se volvió viral en redes sociales.

Donald Trump fue parte de la ceremonia en el Mundial de Clubes 2025.Foto: Agencia NA (FIFA).

La presencia de Trump en la final mundialista también ha despertado cuestionamientos entre aficionados y especialistas, que consideran excesiva su cercanía con la FIFA.

Entre los episodios más comentados aparecen la visita de Infantino al Despacho Oval con el trofeo de la Copa del Mundo y la entrega al mandatario del denominado Premio FIFA de la Paz durante actos vinculados al torneo.

Aunque en el Mundial de Rusia 2018 la copa fue entregada únicamente por Infantino y en el Mundial de Qatar 2022 participó junto al Tamim bin Hamad Al Thani, la intervención de jefes de Estado en estas ceremonias tiene antecedentes históricos.

En 1966, Isabel II entregó el trofeo a Bobby Moore, mientras que en 1982 el rey Juan Carlos I hizo lo propio con Dino Zoff. También ocurrió en México, donde los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid entregaron la copa a Brasil en 1970 y a Argentina en 1986, respectivamente.