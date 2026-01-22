El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves al término de su reunión en Davos con el líder ucraniano, Volodímir Zelensky, que el encuentro para abordar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania ha sido “bueno” y reiteró que ambas partes quieren alcanzar la paz.

“Creo que la reunión fue buena, la reunión con el presidente Zelensky fue buena. Es un proceso en curso y mucha gente está muriendo“, dijo Trump ante la prensa a la salida del encuentro, que duró algo menos de una hora.

El presidente estadounidense aseguró que tan solo el mes pasado murieron en el conflicto 30.000 personas, sobre todo soldados. “Es realmente una guerra que tiene que acabar”, subrayó Trump, añadiendo que “todo el mundo quiere que la guerra termine”.

Trump informó que sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner se entrevistarán el viernes en Moscú con el líder ruso, Vladímir Putin. No obstante, Witkoff había anunciado horas antes en Davos que su reunión con Putin junto a Kushner tendría lugar este jueves y había precisado que no tenía previsto pernoctar en Moscú, sino trasladarse a Abu Dhabi para mantener allí nuevas reuniones sobre cuestiones militares y económicas.

El propio presidente ucraniano declaró a la prensa al salir de la sala de reuniones que el encuentro había sido “muy bueno”. El portavoz de la Presidencia ucraniana Serguí Nikifórov indicó que hacia el final de la reunión Trump y Zelensky habían tenido una “breve charla a solas”.

Trump también aclaró que en su encuentro con el líder ucraniano no habían abordado la cuestión de su Junta de Paz, que se constituyó este jueves oficialmente en Davos y a la que Zelensky había dado a entender que no se sumaría ya que también ha sido invitado Putin.

Zelensky: “Ucrania necesita garantías de seguridad”

En su posterior discurso en el Foro Económico Mundial, Zelensky enfatizó que Ucrania necesita garantías de seguridad de Estados Unidos para evitar una nueva invasión rusa en el futuro, no solo de países europeos. “Reino Unido y Francia están preparados para movilizar sus fuerzas en el terreno (...) Pero se necesita el respaldo del presidente Trump. Y, una vez más, sin Estados Unidos no hay garantías de seguridad“, subrayó.

El líder ucraniano también lamentó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación ordenada por Trump. “El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, dijo Zelensky.

Además, advirtió que Europa se ve “fragmentada” y “perdida” mientras enfrenta nuevos desafíos bajo la administración Trump. “En lugar de convertirse en un verdadero poder global, Europa sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias“, afirmó, añadiendo que “Europa luce perdida tratando de convencer al presidente estadounidense de cambiar”.

Originalmente, Zelensky había afirmado que no se desplazaría al foro en la estación alpina de Suiza a no ser que se le requiriese para firmar alguno de los documentos que Kiev negocia con sus socios estadounidenses y europeos, prefiriendo quedarse en su país para gestionar la crisis energética causada por los ataques rusos. Sin embargo, Trump hizo público el miércoles que se reuniría con el líder ucraniano, lo que motivó su asistencia a Davos.

Fuente: Infobae