Javier Milei y Donald Trump se reunieron esta tarde en la Casa Blanca para ratificar su sintonía personal y profundizar la alianza entre Argentina y Estados Unidos.

El mandatario argentino arribó a Washington a la 01:00 (hora local), bajo una llovizna, escoltado por dos vans negras de seguridad y flanqueado por dos patrulleros. El dispositivo de seguridad situó a Milei en el centro del convoy, mientras los vehículos oficiales encabezaban y cerraban la caravana.

El presidente Donald Trump habló ante los medios mientras se llevó a cabo el principio de la reunión de trabajo con Javier Milei. Allí, destacó la labor económica del Gobierno y reiteró su apoyo para el mandatario argentino.

“La elección está cerca y la victoria es muy importante, estamos acá para apoyarte. Será mejor después de este acuerdo”, dijo Trump en un pasaje de la conferencia a la que accedieron los medios.

Por otro lado, también participó el secretario del Tesoro, Scott Bessent y explicó los motivos del swap con Argentina: “No vamos a ignorar a nuestros aliados y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”.

Y Trump replicó: “Tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”, expreso en otro tramo mientras respondía preguntas.