El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, mantuvieron este martes una reunión en Nueva York en la que hablaron sobre el conflicto por las Islas Malvinas. Así lo confirmó el líder republicano en una rueda de prensa junto a Burnham.

El encuentro tuvo lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU. “Las relaciones están mejorando”, dijo el mandatario de EE.UU.

Aunque no dieron detalles, Burnham confirmó que en su primer encuentro cara a cara con Trump se refirieron sobre “cuestiones relacionadas con el comercio y las Islas Malvinas”.

Luego, Trump sostuvo que Burnham es un “hombre de negocios nato”. “Hemos tenido muchas conversaciones, incluso antes de esta reunión hablamos por teléfono en numerosas ocasiones”, dijo.

En ese sentido, el presidente estadounidense planteó que las relaciones con el Reino Unido son “mejores ahora” que cuando Keir Starmer era primer ministro: “Basándome en mi relación con su primer ministro, Andy, creo que nos está yendo muy bien”.

“Hay un tremendo patriotismo en Gran Bretaña, que espera un buen liderazgo y el éxito”, agregó.

En otro pasaje de la rueda de prensa, hablaron sobre la inmigración, momento en el que el primer ministro británico reforzó su “compromiso de lograr que se adopte un enfoque controlado”.

Burnham también destacó la declaración anterior de Trump de que es posible avanzar hacia la paz en Ucrania. Para él, Reino Unido está “listo para desempeñar su papel en el conflicto de Medio Oriente”.

En otro pasaje de la rueda de prensa, hablaron sobre la inmigración, momento en el que el primer ministro británico reforzó su “compromiso de lograr que se adopte un enfoque controlado”.

Burnham también destacó la declaración anterior de Trump de que es posible avanzar hacia la paz en Ucrania. Para él, Reino Unido está “listo para desempeñar su papel en el conflicto de Medio Oriente”.



Fuente: TN